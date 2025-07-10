Текстильна фабрика у Чернігові освоїла новий вид продукції, яку в Україні не виробляли – Кисилевський

Чернігівський завод ТК ДТ-Чернігів, що входить до групи Текстиль Контакт, ввів в експлуатацію 25% обладнання польської текстильної фабрики MPM Zakład Specjalistyczny, релокованої в Україну з міста Кудова-Збруй.

Текстильна фабрика у Чернігові освоїла новий вид продукції

Зокрема, на повну потужність у Чернігові запрацювали верстати, які забезпечують цифровий друк на постільній білизні шириною 260 см. Раніше в Україні таку продукцію не випускали.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, координатор державної політики Зроблено в Україні Дмитро Кисилевський.

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Обсяг інвестицій компанії ТК Домашній текстиль у запуск обладнання релокованої польської фабрики в Чернігові за останній рік становив близько 7 млн грн.

У купівлю обладнання збанкрутілого польського заводу українська компанія вклала 1,4 млн євро.

Решту 75% обладнання планується ввести в експлуатацію у 2026 році. Монтаж обладнання ускладнює відмова європейських спеціалістів приїжджати у прикордонний регіон для пусконалагоджувальних робіт.

На початку російського вторгнення в Україну у завод ТК ДТ-Чернігів відбулося три влучання, зокрема артилерії та градів.

В результаті пожежею були пошкоджені склади хімікатів, а також дахи виробничих цехів. Попри це, підприємство продовжує розвиток. У січні 2025 року стартувало виробництво синтепону (неткані наповнювачі).

У квітні 2025 року почала роботу лінія ламінування тканин.

– Текстильна фабрика у Чернігові освоїла новий вид продукції, яка раніше в Україні не випускалась. Унікальний проєкт зворотної релокації – чергове свідчення стійкості українських промисловців, яка вражає світ, – відзначив Дмитро Кисилевський.

Для реалізації інвестиційних проєктів завод ТК Домашній текстиль активно використовує інструменти державної політики Зроблено в Україні.

Зокрема, компанія користується програмою доступних кредитів “5-7-9”, а на її продукцію віднедавна поширюються вимоги щодо локалізації під час державних закупівель.

Компанія вивчає можливість використати страхування інвестицій від воєнних ризиків, а також програму державної підтримки проєктів зі значними інвестиціями.

Фото: Дмитро Кисилевський

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