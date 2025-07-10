Україна отримала 1 млрд євро із заморожених активів РФ – Шмигаль

Європейський Союз передав Україні перший транш у розмірі 1 млрд євро, отриманий як прибуток від заморожених російських активів.

ЄС передав Україні перший транш конфіскованих активів РФ

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, кошти стали частиною реалізації ініціативи ERA, започаткованої Україною спільно з країнами G7.

– Вдячні європейським партнерам за солідарність та довіру, – підкреслив він.

З початку року Україна вже отримала понад 18,5 млрд доларів у межах цієї ініціативи. Залучені ресурси спрямовуються на забезпечення економічної стійкості держави та реалізацію програм швидкої відбудови.

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Попри позитивну динаміку, українська сторона закликає міжнародних партнерів не зупинятися на досягнутому.

Під час конференції з відновлення України URC-2025 було озвучено заклик розробити й впровадити юридичні механізми для повної конфіскації всіх російських активів за кордоном.

– Ініціатива ERA дає хороший результат, але ми на цьому не зупинимося, – додав він.

Нагадаємо, на засіданні Української платформи донорів на рівні міністрів у межах конференції URC-2025 представили концепцію створення двох фінансових фондів загальним обсягом у трильйон доларів.

Детальніше про це – читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

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