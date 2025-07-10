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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Україна отримала 1 млрд євро із заморожених активів РФ – Шмигаль

Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Європейський Союз передав Україні перший транш у розмірі 1 млрд євро, отриманий як прибуток від заморожених російських активів.

ЄС передав Україні перший транш конфіскованих активів РФ

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, кошти стали частиною реалізації ініціативи ERA, започаткованої Україною спільно з країнами G7.

– Вдячні європейським партнерам за солідарність та довіру, – підкреслив він.

З початку року Україна вже отримала понад 18,5 млрд доларів у межах цієї ініціативи. Залучені ресурси спрямовуються на забезпечення економічної стійкості держави та реалізацію програм швидкої відбудови.

Зараз дивляться

Попри позитивну динаміку, українська сторона закликає міжнародних партнерів не зупинятися на досягнутому.

Під час конференції з відновлення України URC-2025 було озвучено заклик розробити й впровадити юридичні механізми для повної конфіскації всіх російських активів за кордоном.

– Ініціатива ERA дає хороший результат, але ми на цьому не зупинимося, – додав він.

Нагадаємо, на засіданні Української платформи донорів на рівні міністрів у межах конференції URC-2025 представили концепцію створення двох фінансових фондів загальним обсягом у трильйон доларів.

Детальніше про це – читайте у матеріалі на Фактах ICTV. 

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