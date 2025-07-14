Біткоїн встановив історичний максимум – вартість перевищила $120 тисяч
У ніч на понеділок, 14 липня, ціна біткоїна перевищила $121 тис. Це рекордний показник за весь час існування токена.
Із початку 2025 року біткоїн зріс більше ніж на 29%, хоча ще у квітні опускався до $75 тис. Вартість криптовалюти піднялася зі $110 тис. до $120 тис. лише за 53 дні.
Чому росте курс біткоїна
Одним із головних чинників зростання стало політичне схвалення крипторинку з боку президента США Дональда Трампа. Під час своєї кампанії він пообіцяв зробити Сполучені Штати “столицею криптовалют”, а вже після перемоги на виборах назвав себе “криптопрезидентом” і заявив про плани створити державний цифровий резерв за аналогією із золотим.
Ще один фактор – активне обговорення криптовалютного регулювання в Конгресі США. З понеділка там стартував так званий криптотиждень – у Палаті представників почали розгляд трьох законопроєктів, що регулюватимуть цей сегмент ринку.
Найважливіший з них – Genius Act – має запровадити перші федеральні правила для стейблкоїнів, тобто криптовалют, прив’язаних до долара чи іншого стабільного активу. Аналітики вважають, що це допоможе залучити нових інвесторів і знизити ризики.
Також спостерігається потужна активність серед великих інвесторів. Так, компанія GameStop у травні вклала понад $500 млн у біткоїн, а Trump Media and Technology Group оголосила про збір $2,5 млрд для створення власного крипторезерву. На цьому тлі зростає довіра до цифрових активів, що підживлює попит.
Що з іншими криптовалютами
Разом із біткоїном зростають й інші криптоактиви. Ether піднявся до $3 042 – це максимум за більше ніж п’ять місяців. Binance Coin (BNB) сягнув $698, додавши 5,7% за тиждень. XRP та Solana також показали приріст близько 3%.
За даними CoinMarketCap, загальна капіталізація ринку криптовалют перевищила $3,78 трлн.
Криптовалютні ETF у Гонконгу також показали ріст: біткоїн-ETF від China AMC, Harvest і Bosera оновили історичні максимуми. ETF на ефір додали приблизно 2% кожен.
Аналітики прогнозують, що на тлі політичної підтримки, сильного попиту та очікуваних законодавчих змін біткоїн може швидко дістатися й рівня у $125 тис.