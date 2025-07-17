Виплати до Дня Незалежності для УБД у 2025 році: хто отримає та скільки

Щороку до Дня Незалежності України держава надає разову грошову допомогу окремим категоріям громадян. Це передбачено Законом України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Про розмір виплат до Дня Незалежності учасникам бойових дій та способах їх отримання, читайте в нашому матеріалі.

Хто може отримати виплати до Дня Незалежності УБД

Порядок отримання разової грошової допомоги до Дня Незалежності України та її розмір залежать від категорії особи. Це стосується не лише учасників бойових дій, які зараз проходять службу, а й пенсіонерів, цивільних осіб із відповідним статусом та інших визначених законом категорій. Для кожної з них передбачено окрему процедуру отримання коштів і різний розмір виплати.

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Хто може отримати допомогу та як це зробити:

Особи, які наразі проходять службу та мають статус учасника бойових дій, отримають виплату за місцем служби. Військові частини мають подати відповідні списки таких осіб.

Учасникам бойових дій, які вже перебувають на пенсії, допомога буде нарахована автоматично та виплачена разом із пенсією у серпні.

Ті, хто має статус учасника бойових дій, але не є ані військовослужбовцем, ані пенсіонером, повинні до 1 серпня подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України.

Зробити це можна кількома способами:

особисто звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду або ЦНАПу за місцем проживання;

надіславши заяву поштою;

онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Виплати до Дня Незалежності для УБД: розмір

Розмір виплати до Дня Незалежності для УБД у 2025 році становить 1 000 грн. Але є певні виключення. Адже крім учасників бойових дій, право на разову грошову допомогу мають й інші особи.

Особи з інвалідністю внаслідок війни отримають допомогу в залежності від групи інвалідності:

І група – 3 100 грн;

ІІ група – 2 900 грн;

ІІІ група – 2 700 грн.

Колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового утримання, які визнані особами з інвалідністю, також отримають допомогу відповідно до групи інвалідності.

Якщо інвалідність не встановлена, або це постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні (яким на момент ув’язнення не було 18 років), а також діти, які народилися в місцях примусового утримання батьків, то виплата становить 1 000 грн.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають 3 100 грн.

Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих Захисників і Захисниць України, вдови або вдівці учасників бойових дій чи осіб з інвалідністю внаслідок війни (за умови, що не одружилися повторно), а також члени сімей жертв нацистських переслідувань, які мали інвалідність, отримають по 650 грн.

Учасники війни, колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового утримання, особи, яких примусово вивезли на роботи, діти партизанів, підпільників та інших учасників спротиву нацизму в тилу ворога отримають по 450 грн.

Джерело : Урядовий портал

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