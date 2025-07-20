В Україні запровадять річний мораторій на перевірки бізнесу – Свириденко

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що наступного тижня уряд планує ухвалити рішення про запровадження річного мораторію на перевірки підприємств.

Над цим працюють у взаємодії з силовими структурами, процес координується РНБО України, написала Свириденко у Facebook.

Мораторій на перевірки бізнесу

– Ми одразу взяли високий темп. Провела перше засідання уряду, серію зустрічей із ключовими міністрами – сформували перші пріоритети, – зазначила прем’єрка.

Вона зауважила, що наступного тижня буде представлено низку важливих рішень, серед яких ключовим стане рішення про запровадження річного мораторію на перевірки бізнесу.

Зараз дивляться

– Уряд разом із силовими структурами та за координацією РНБО готує рішення, яке дасть бізнесу більше свободи. Планується річний мораторій на перевірки. Це питання вже обговорене з президентом Володимиром Зеленським. Його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу, – наголосила Свириденко.

Кабмін також ініціював аудит відкритих кримінальних проваджень, які стосуються підприємницької діяльності.

За словами прем’єр-міністерки, пріоритетом є закриття безпідставних проваджень, що блокують підприємницьку діяльність.

Нові справи санкціонуватимуть лише генпрокурор або керівники обласного та районного рівня.

Паралельно уряд планує обмежити перевірки з боку податкової та митниці. Свириденко зазначила, що особливу увагу буде приділено контролю за дотриманням закону під час слідчих дій.

– Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист. Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів РФ, – зазначила прем’єрка.

Виробництво зброї та відбудова

Прем’єрка додала, що з наступного тижня будуть запроваджені гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин.

– Це – підтримка оборонної промисловості та локалізація критичних виробництв. Деталі вже після рішення уряду. Проєкт координують Михайло Федоров і Денис Шмигаль, – уточнила Свириденко.

Буде запущено експериментальний проєкт Проектуй і будуй. За словами прем’єрки, його запровадження дозволить прискорити процес будівництва та відновлення житлових будинків, медичних закладів, шкіл та іншої критично важливої інфраструктури.

Замість традиційного поділу на окремі етапи держава переходитиме до системи реалізації об’єктів “під ключ”: тендер оголошується не на проєктування, а на повну реалізацію будівництва.

За словами Свириденко, ця модель, відома як Design-build, широко використовується в країнах ЄС як економічно виправданий інструмент.

Реалізація проєкту розрахована на два роки й перебуватиме під контролем з боку Олексія Кулеби, його команди та Агентства з відновлення.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада України затвердила кандидатуру Юлії Свириденко на посаду голови уряду. Вона очолила оновлений склад Кабінету міністрів.

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