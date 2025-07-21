Запроваджено мораторій на перевірки бізнесу: Зеленський після засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання оновленого складу Ради національної безпеки та оборони, рішенням якої запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами.

Зеленський про рішення оновленого складу РНБО

Як заявив Володимир Зеленський, рішенням РНБО запроваджується реальний мораторій загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

– Мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики, – наголосив глава держави.

На його думку, зараз потрібно швидко та обов’язково реалізувати все, що має підтримати бізнес і співпрацю партнерів з Україною.

Зараз дивляться

Зеленський стверджує, що Україні потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців.

Мораторій на перевірки бізнесу: деталі

– Запроваджуємо мораторій – заборону – на перевірки бізнесів і взагалі будь-яке втручання правоохоронних органів, контролювальних, різних державних структур у діяльність бізнесу, – сказав Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Мораторій не стосується лише ризикових “тіньових” галузей, таких як сфера підакцизних товарів, наприклад алкогольних чи тютюнових, щоб там не було нових так званих сірих схем, зазначив президент.

Уже є чіткий перелік законодавчих змін і конкретних заходів на рівні уряду, щоб протягом дії мораторію реально змінити позитивно умови для бізнесу в Україні та поставити під реальний контроль діяльність кожного елемента державних структур, сказав президент.

За його словами, генеральний прокурор Руслан Кравченко запропонував абсолютно прозору систему, як забезпечити справжню чистоту в роботі правоохоронців щодо економічних справ і прибрати можливості для корупційних проявів.

Президент пояснив, що розраховує на те, що відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу та до інших законів України ухвалять максимально оперативно.

Як пояснив президент, наразі є абсолютно конкретне завдання – спрямувати більше внутрішніх сил в Україні на розвиток та зростання економіки.

Він звернув увагу, що необхідно досягти збільшення виробництва та робочих місць, які допоможуть підтримати оборону та можливості України.

Зеленський заявив, що потрібно відчутно масштабувати інвестиції в Україну та реалізацію спільних із партнерами проєктів.

Зокрема, це стосується локалізації виробництв в Україні, переконаний глава держави.

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