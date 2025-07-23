Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Акторка театру Франка Анастасія Добриніна передчасно пішла з життя
Старша донька Полякової вийшла заміж: хто став обранцем
Усик – Дюбуа 2: текстова онлайн-трансляція бою
Як ухвалювали Декларацію про державний суверенітет України
Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

До 150% від вартості товару: з 1 серпня зростуть штрафи на невидачу чеків

податок на додану вартість 2025
Фото: Pixabay

Штрафи за недотримання правил застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) в Україні значно збільшаться після завершення перехідного періоду.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби (ДПС).

Штрафи за невидачу чеків збільшаться: що відомо

1 серпня 2025 року спливає термін дії тимчасових послаблень, які були запроваджені для бізнесу у сферах торгівлі, громадського харчування та надання послуг.

Зараз дивляться

У 2023 році з метою полегшення адаптації підприємців до нових вимог розмір штрафів за невидачу чеків було знижено:

  • до 25% від вартості товарів (робіт, послуг) у разі першого порушення;
  • до 50% – при повторному порушенні.

Після завершення перехідного періоду ці пом’якшення скасують. Відтак, з 1 серпня за незастосування РРО або невидачу чеків бізнесу загрожуватимуть повноцінні штрафи:

  • 100% від вартості реалізованих товарів, робіт або послуг – за перше порушення;
  • 150% – за кожне наступне.

Нагадаємо, Верховна Рада влітку 2023 року підтримала закон, який повернув довоєнну систему оподаткування. Зокрема, з 1 серпня 2023 року було скасовано спрощену ставку 2% для ФОПів і відновлено стандартні 5%.

Також з 1 серпня 2023 року дозволено проведення податкових перевірок у сферах обігу підакцизних товарів – алкоголю, тютюну, пального, а також у гральному бізнесі та сфері фінансових послуг.

З 1 жовтня того ж року знову вступила в силу відповідальність за порушення правил використання РРО.

У березні 2024 року голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що Державна податкова служба перевірятиме підприємців, які встановили Реєстратори розрахункових операцій (РРО).

Читайте також
Штрафи для ФОП у березні 2025 року: суми стягнень
штрафи для ФОП у березні 2025 року,

Пов'язані теми:

бізнес в УкраїніШтрафи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь