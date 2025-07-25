Україна очікує $65 млрд фіндопомоги, з них $41 млрд – не підтверджені

Національний банк України закладає в базовий макропрогноз, побудований на припущенні можливого посилення бойових дій з боку Росії, зокрема на фронті та ударів у тилу, отримання впродовж 2026–2027 років близько $65 млрд зовнішньої фінансової допомоги.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, зазначивши, що з них непідтвердженими є $41,7 млрд.

НБУ очікує $65 млрд зовнішнього фінансування

– Цифри корелюють з тими оцінками, які були озвучені представниками уряду, які говорили про те, що у 2026-2027 роках, за умови збереження високих безпекових ризиків, нам потрібно близько $75 млрд. І з них $37,4 млрд не мають на сьогоднішній день підтверджених джерел фінансування, – сказав Ніколайчук.

За словами заступника голови НБУ, у 2025 році Україна очікує отримати $54 млрд зовнішньої фінансової допомоги. Із них:

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$2,4 млрд – від Міжнародного валютного фонду (МВФ);

$12,8 млрд – від Євросоюзу в межах програми Ukraine Facility;

$35,9 млрд – через механізм ERA за рахунок заморожених російських активів;

$2,5 млрд – з інших джерел.

Щодо 2026 року, НБУ закладає в розмірі майже $35 млрд, однак $12,7 млрд із цієї суми поки що не підтверджені. Очікуються такі надходження:

$2,2 млрд – від МВФ;

$7,8 млрд – за програмою Ukraine Facility;

$11 млрд – за механізмом ERA;

$1,2 млрд – з інших джерел.

Як зазначив Сергій Ніколайчук, із очікуваних на 2027 рік $30 млрд зовнішньої підтримки нині підтвердженим є лише транш на суму близько $1 млрд за програмою EFF від МВФ.

Він додав, що пошук решти фінансування є основним завданням, над яким активно всі працюють, щоб уникнути ускладнень у фінансово-економічній сфері.

Ніколайчук вважає, що надходження цих грошей є одним із ключових факторів економічного відновлення. Водночас він зазначає, що темпи цього процесу залишатимуться стриманими через наслідки війни та інші обставини, зокрема несприятливі погодні умови та вплив змін клімату на врожай.

Заступник голови НБУ запевнив, що у разі затримки або відсутності очікуваних надходжень, регулятор оперативно реагуватиме та враховуватиме на кожному засіданні наявні ризики.

Він додав, що в НБУ є можливість використання додаткових монетарних і регуляторних інструментів. Але їхнє застосування матиме наслідки як для розвитку фінринку, так і для здатності підтримувати окремі сектори економіки.

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