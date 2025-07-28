Пенсії з 1 серпня 2025 року: що зміниться і які виплати скасовано

З 1 липня 2025 року більшість українських пенсіонерів не відчують змін у розмірі своїх щомісячних виплат, оскільки вони залишаться на попередньому рівні. Водночас деяким громадянам потрібно пройти ідентифікацію для отримання пенсій та інших виплат.

Факти ICTV дізнавалися, що зміниться з 1 серпня і чи буде підвищення пенсій.

Пенсії з 1 серпня: чи будуть додаткові виплати

З 1 серпня припиняється дія програми підтримки від Всесвітньої продовольчої програми ООН, за якою пенсіонери, особи без права на пенсію і люди з інвалідністю мали можливість отримати додаткові виплати.

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Водночас тепер Пенсійний фонд здійснюватиме внутрішнє адміністрування соціальних допомог, які отримують українці.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України інформує, що внаслідок цього збільшилася кількість місць, куди можна звернутися за соціальними виплатами, що сплачуються коштом державного бюджету.

– Відтепер, крім ЦНАПів та працівників сільських/селищних/міських рад, можна буде звернутися ще й до найближчого сервісного центру ПФУ. Тож сервіси стануть доступніші, – йдеться у повідомленні.

Відповідно до ухвалених змін, Пенсійний фонд України має забезпечувати призначення і виплату таких видів допомоги:

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

на догляд;

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

допомоги на поховання особам, які одержували державну соціальну допомогу та не мали права на пенсію, особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Крім того, стане швидшим розгляд заявок громадян на соціальні виплати та їхнє щомісячне нарахування, зазначають у Мінсоцполітики, адже він повністю цифровізується і надасться Пенсійному фонду.

Пенсії з 1 серпня 2025 року: показник середньої зарплати

25 липня Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за червень 2025 року. Він становить 22 336 грн 81 коп.

Пенсії з 1 серпня: кому потрібно пройти ідентифікацію

Визначено додаткові умови продовження виплати пенсій та страхових виплат особам, які тимчасово проживають за межами України та на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Це регулюється постановою Кабінету міністрів України від 11 лютого 2025 року № 299 Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Важливо, що такі умови не поширюються на одержувачів пенсії або страхових виплат, які здійснюються на умовах міжнародних договорів.

Одна з вимог – це проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного року. Це можна здійснити онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або за допомогою відеоконференцзв’язку.

Крім цього, виплата пенсій українцям, які живуть на тимчасово окупованих територіях або виїхали з ТОТ, проводиться за умови підтвердження інформації про неотримання виплат від Росії.

Подати відповідне повідомлення можна онлайн, авторизувавшися в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою Дія.Підпис.

Пенсії з 1 серпня: кошти ВПО, які не користувалися рахунком

Уряд ухвалив рішення, яке врегульовує питання пенсійних коштів тих людей, які через повномасштабну війну залишилися на тимчасово окупованих територіях і втратили контакт з українським банком.

На зберігання Пенсійного фонду переведено пенсії ВПО, які понад рік не користувалися рахунками або не проходили ідентифікацію, адже це передбачено законом Про державний бюджет України на 2025 рік.

Право на ці гроші залишається за пенсіонерами, на чиї рахунки вони нараховані. Якщо власники коштів живі або мають законних спадкоємців, то можуть отримати їх одним платежем в повному обсязі.

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