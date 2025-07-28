Податок на землю 2025: ставка, від чого залежить та як розрахувати

У 2025 році в Україні продовжує діяти податок на землю. Ставки земельного податку та пільги визначаються органами місцевого самоврядування (ОМС) і затверджуються відповідними рішеннями до 15 липня року, що передує звітному. Тож ставки та пільги на 2025 рік були встановлені до 15 липня 2024 року.

Який земельний податок встановлений на 2025 рік та що відомо про його ставку — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яка ставка земельного податку 2025

Плата за землю — це частина податку на майно, яка встановлюється місцевою радою, оскільки це місцевий податок.

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Державна податкова служба оприлюднила зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на відповідних територіях.

Згідно з податковим кодексом України (ПКУ) (пп. 12.3.7), індивідуальних ставок плати за землю чи індивідуальних пільг не буває. Вони встановлюються або на всій території, або певній групі суб’єктів господарювання.

На сайті Державної податкової служби (ДПС) у довіднику 127/1 від 13 лютого 2025 року загальний код пільги з плати за землю — 18010510.

Саме за цим кодом ОМС встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, який сплачується на відповідній території. За потреби цей код використовується під час заповнення податкової декларації з плати за землю.

У ДПС України зазначили, що до постанови № 1330 було внесено зміни. Тепер постановою Кабінету міністрів України № 1191 від 18 жовтня 2024 року (додаток 2) визначаються ставки земельного податку.

Граничні розміри ставок земельного податку залежать від категорії земель та їх використання.

Для земельних ділянок з проведеною нормативною грошовою оцінкою:

не більше 3% від нормативної грошової оцінки;

до 1% для земель загального користування;

від 0,3% до 1% для сільськогосподарських угідь;

до 0,1% для лісових земель.

Для земельних ділянок без проведеної нормативної грошової оцінки:

не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

від 0,3% до 5% для сільськогосподарських угідь;

до 0,1% для лісових земель.

Конкретні ставки податку встановлюються рішеннями місцевих рад у межах зазначених граничних розмірів.

Зверніть увагу! Актуальну інформацію про ставки земельного податку у вашому регіоні можна знайти на офіційних вебсайтах відповідних ОМС або на порталі Державної податкової служби України.

Як розрахувати податок на землю в Україні

Окрім ставки плати за землю, для розрахунку потрібно знати нормативну грошову оцінку (НГО) земельної ділянки.

Згідно з даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін за 2024 рік становив 112,0%. Тому коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2024 рік дорівнює 1,12. Під час розрахунку відповідні показники необхідно помножити на коефіцієнт індексації.

Якщо нормативна грошова оцінка не проведена, використовується оцінка одиниці площі ріллі по відповідній області. Зверніть увагу, що нормативна грошова оцінка земель підлягає індексації відповідно до чинного законодавства.

Визначити розмір плати за землю з фізичних осіб (земельного податку та орендної плати за землю державної та/або комунальної власності) можна за допомогою калькулятора обчислення плати за землю з фізичних осіб.

Коли сплачувати земельний податок

Платники земельного податку зобов’язані своєчасно подавати податкові декларації та сплачувати податок у встановлені строки.

Юридичні особи щороку обчислюють суму податку станом на 1 січня та не пізніше 20 лютого подають відповідному органу контролю за місцеперебуванням земельної ділянки податкову декларацію.

Фізичним особам нарахування розміру податку за землю проводиться органами контролю, які надсилають платнику до 1 липня податкове повідомлення про внесення податку разом з детальним розрахунком суми податку.

Детальні інструкції щодо заповнення декларацій та сплати податку можна знайти на офіційних ресурсах Державної податкової служби України або у місцевих податкових органах.

Хто звільняється від сплати земельного податку

Земельний податок мають сплачувати:

власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); землекористувачі.

Багатодітні батьки, пенсіонери, ветерани війни, люди з інвалідністю та деякі інші категорії громадян звільнені від сплати земельного податку.

Також, згідно зі статтею 282 ПКУ, від сплати земельного податку звільняються:

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;

дитячі санаторно-курортні заклади;

заклади культури, фізичної культури та спорту;

бази олімпійської та паралімпійської підготовки (перелік затверджується урядом);

заклади охорони здоров’я;

заклади освіти та науки;

заклади соцзахисту;

заклади оздоровлення та відпочинку.

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