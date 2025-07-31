Рада збільшила видатки на оборону на 412,3 млрд грн. Зеленський підписав закон

Верховна Рада України ухвалила закон №13573 про зміни до Державного бюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн.

Кошти спрямують на виплати військовослужбовцям усіх Сил оборони, закупівлю та виробництво озброєння, техніки і дронів та інші потреби.

Про це повідомив народний депутат фракції Голос Ярослав Железняк.

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Рада ухвалила закон про збільшення видатків на оборону: що відомо

31 липня 2025 року Рада підтримала підписаний президентом закон №13573 про зміни до Бюджету-2025, який включає збільшення видатків на сектор оборони.

За документ проголосували 332 народні депутати.

Згідно з ухваленим рішенням:

115 млрд грн буде спрямовано на грошове забезпечення військовослужбовців;

216 млрд грн — на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки та дронів;

решта коштів — на інші критичні потреби війська.

Також закон передбачає зміну розподілу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з 1 серпня:

60% надходжень піде до Міноборони на закупівлю зброї та дронів;

30% — Держспецзв’язку;

10% — на потреби бригад.

Фінансування забезпечується за рахунок:

залучення коштів від ОВДП на 184,9 млрд грн;

перевиконання доходів держбюджету на 147,5 млрд грн;

зменшення витрат на погашення ОВДП на 65,1 млрд грн;

зменшення видатків на обслуговування державного боргу на 11,2 млрд грн.

Володимир Зеленський подякував парламентаріям за підтримку.

– Цей закон гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, на дрони, на виплати нашим воїнам на передовій та рідним полеглих героїв. Дякую всім, хто захищає Україну, українців, українські національні інтереси, – зазначив президент.

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