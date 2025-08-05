Кабмін розширив перелік техніки з компенсацією 15%: у списку – компоненти для дронів

Кабінет міністрів розширив список української техніки та обладнання, які можна купити з компенсацією 15% вартості у межах політики Зроблено в Україні. До переліку входять компоненти для дронів.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Кабмін розширив список техніки з компенсацією

Щоби підтримати розвиток українських виробників, Кабмін розширив перелік техніки, яку українці можуть придбати, отримавши 15% компенсацію її вартості. Це стосується промислового обладнання.

Зараз дивляться

– Розширили перелік української техніки та обладнання, які можна придбати з компенсацією 15% вартості — у межах політики Зроблено в Україні. До переліку додали бурові установки, логістичне обладнання, котли, верстати, компоненти для дронів, – написала у Telegram Юлія Свириденко.

Вона зауважила, що уряд також дозволив отримувати 15% компенсації за українську техніку комунальним підприємствам у разі її купівлі за кошти, отримані від власної господарської діяльності.

– Ця програма створює додатковий попит на українську техніку і робить її придбання більш привабливим для замовників, – сказала Свириденко.

Як отримати компенсацію за придбану техніку

Для початку потрібно через уповноважений банк придбати техніку з Переліку. Відповідний список опубліковано на сайті Мінекономіки.

Далі потрібно подати заяву з копією платіжного документа та актом приймання-передачі. А після схвалення можна буде отримати на свій рахунок 15% вартості (без ПДВ).

Загалом до реалізації програми залучено 25 українських банків.

Як працює програма

У межах державної політики Зроблено в Україні з вересня 2024 року діє програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ). Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації щонайменше 40%.

Виробнику, щоб стати учасником програми, потрібно подати на сайті Мінекономіки електронну заявку разом із документами про ступінь локалізації, калькуляцією собівартості, розрахунком питомої ваги витрат на оплату праці.

Після перевірки Мінекономіки товари будуть включені до переліку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.