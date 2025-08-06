Чи було фінансування соціальних виплат у серпні: скільки вже перераховано

Для багатьох українців соціальні виплати – це життєво необхідна підтримка, адже йдеться не лише про пенсії, а й про широкий перелік державних допомог, спрямованих на підтримку найбільш вразливих категорій населення.

Коли фінансування соціальних виплат у серпні, читайте в нашому матеріалі.

Чи було фінансування соціальних виплат у серпні 2025 року

Пенсійний фонд України вже розпочав фінансування серпневих соціальних виплат.

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Станом на 5 серпня 2025 року Пенсійний фонд України профінансував пенсійні виплати у розмірі 15,3 млрд грн, з яких:

через АТ Укрпошта – 2,3 млрд грн,

через уповноважені банки – 13,0 млрд грн;

житлові субсидії та пільги – 1186,4 млн грн;

страхові виплати – 1422,2 млн грн, зокрема на лікарняні – 198,3 млн грн.

У серпні вже надано 149,9 тис. послуг громадянам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Нові функції Пенсійного фонду з 1 липня 2025 року

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України виконує розширені повноваження, адже тепер він не лише нараховує пенсії та страхові виплати, а й виплачує 39 видів державної соціальної допомоги та соціальних стипендій, які раніше здійснювали органи соцзахисту.

Серед них:

Допомога ВПО

Державна допомога сім’ям з дітьми (на дітей-сиріт, дітей-інвалідів, при народженні чи усиновленні тощо)

Допомога особам з інвалідністю та людям, які не мають права на пенсію

Соціальні стипендії студентам

Чорнобильські виплати

Компенсації постраждалим від вибухонебезпечних предметів

Допомога на дітей у багатодітних сім’ях та дітям одиноких матерів

Тимчасові допомоги при втраті годувальника чи опіки

Матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з строкової служби

“Пакунок малюка” та інші форми грошової компенсації

Громадянам, яким уже було призначено державну допомогу органами соцзахисту, виплати продовжуються у звичному порядку. Якщо заява була подана до органів соцзахисту, але рішення ще не прийнято — її розгляд здійснює Пенсійний фонд.

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