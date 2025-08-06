Чи було фінансування соціальних виплат у серпні: скільки вже перераховано
Для багатьох українців соціальні виплати – це життєво необхідна підтримка, адже йдеться не лише про пенсії, а й про широкий перелік державних допомог, спрямованих на підтримку найбільш вразливих категорій населення.
Коли фінансування соціальних виплат у серпні, читайте в нашому матеріалі.
Чи було фінансування соціальних виплат у серпні 2025 року
Пенсійний фонд України вже розпочав фінансування серпневих соціальних виплат.
Станом на 5 серпня 2025 року Пенсійний фонд України профінансував пенсійні виплати у розмірі 15,3 млрд грн, з яких:
- через АТ Укрпошта – 2,3 млрд грн,
- через уповноважені банки – 13,0 млрд грн;
- житлові субсидії та пільги – 1186,4 млн грн;
- страхові виплати – 1422,2 млн грн, зокрема на лікарняні – 198,3 млн грн.
У серпні вже надано 149,9 тис. послуг громадянам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
Нові функції Пенсійного фонду з 1 липня 2025 року
Нагадаємо, з 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України виконує розширені повноваження, адже тепер він не лише нараховує пенсії та страхові виплати, а й виплачує 39 видів державної соціальної допомоги та соціальних стипендій, які раніше здійснювали органи соцзахисту.
Серед них:
- Допомога ВПО
- Державна допомога сім’ям з дітьми (на дітей-сиріт, дітей-інвалідів, при народженні чи усиновленні тощо)
- Допомога особам з інвалідністю та людям, які не мають права на пенсію
- Соціальні стипендії студентам
- Чорнобильські виплати
- Компенсації постраждалим від вибухонебезпечних предметів
- Допомога на дітей у багатодітних сім’ях та дітям одиноких матерів
- Тимчасові допомоги при втраті годувальника чи опіки
- Матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з строкової служби
- “Пакунок малюка” та інші форми грошової компенсації
Громадянам, яким уже було призначено державну допомогу органами соцзахисту, виплати продовжуються у звичному порядку. Якщо заява була подана до органів соцзахисту, але рішення ще не прийнято — її розгляд здійснює Пенсійний фонд.