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Марина Терюханова, редакторка стрічки
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Чи було фінансування соціальних виплат у серпні: скільки вже перераховано

чи було фінансування соціальних виплат у серпні,
Фото: Pexels

Для багатьох українців соціальні виплати – це життєво необхідна підтримка, адже йдеться не лише про пенсії, а й про широкий перелік державних допомог, спрямованих на підтримку найбільш вразливих категорій населення. 

Коли фінансування соціальних виплат у серпні, читайте в нашому матеріалі. 

Чи було фінансування соціальних виплат у серпні 2025 року 

Пенсійний фонд України вже розпочав фінансування серпневих соціальних виплат. 

Зараз дивляться

Станом на 5 серпня 2025 року Пенсійний фонд України профінансував пенсійні виплати у розмірі 15,3 млрд грн, з яких: 

  • через АТ Укрпошта – 2,3 млрд грн, 
  • через уповноважені банки – 13,0 млрд грн; 
  • житлові субсидії та пільги – 1186,4 млн грн; 
  • страхові виплати – 1422,2 млн грн, зокрема на лікарняні – 198,3 млн грн. 

У серпні вже надано 149,9 тис. послуг громадянам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України. 

Нові функції Пенсійного фонду з 1 липня 2025 року 

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України виконує розширені повноваження,  адже тепер він не лише нараховує пенсії та страхові виплати, а й виплачує 39 видів державної соціальної допомоги та соціальних стипендій, які раніше здійснювали органи соцзахисту. 

Серед них: 

  • Допомога ВПО 
  • Державна допомога сім’ям з дітьми (на дітей-сиріт, дітей-інвалідів, при народженні чи усиновленні тощо) 
  • Допомога особам з інвалідністю та людям, які не мають права на пенсію 
  • Соціальні стипендії студентам 
  • Чорнобильські виплати 
  • Компенсації постраждалим від вибухонебезпечних предметів 
  • Допомога на дітей у багатодітних сім’ях та дітям одиноких матерів 
  • Тимчасові допомоги при втраті годувальника чи опіки 
  • Матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з строкової служби 
  • “Пакунок малюка” та інші форми грошової компенсації 

Громадянам, яким уже було призначено державну допомогу органами соцзахисту, виплати продовжуються у звичному порядку. Якщо заява була подана до органів соцзахисту, але рішення ще не прийнято — її розгляд здійснює Пенсійний фонд. 

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