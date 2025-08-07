Штраф за СЗЧ чи кримінальна стаття: що чекає на порушника

В умовах повномасштабної війни питання відповідальності за порушення військової дисципліни набуває особливої актуальності. Одне з найчастіших запитань, що виникає у військовослужбовців та їхніх родин: чи передбачено штраф за СЗЧ, чи відразу кримінальна стаття.

Адвокат юридичної компанії Riyako&partners Катерина Аніщенко пояснила Фактам ICTV, у яких випадках ідеться про адміністративне покарання, а в яких – виключно про кримінальну відповідальність зі значними термінами ув’язнення.

Чи діє штраф за СЗЧ під час воєнного стану

За словами адвоката, штрафи за СЗЧ законом передбачені, але не на час дії воєнного стану. Це означає, що якби не діяв воєнний стан, то були б штрафи за СЗЧ, зокрема за відсутність у військовій частині 3 або 7 діб – саме від цього залежить сума штрафу.

– На час дії воєнного стану штрафи не передбачені – це виключно кримінальна відповідальність, яка передбачає ув’язнення. Від інкримінації СЗЧ чи дезертирства (статті 407-408 Кримінального кодексу) залежить термін покарання у вигляді позбавлення волі, – зазначила адвокат.

Оскільки вищезазначене правопорушення класифікується як тяжкий злочин, адміністративна відповідальність не застосовується – тобто штрафи чи адміністративний арешт не призначаються у випадках, коли особу притягують до кримінальної відповідальності.

Отже, якщо відсутність військовослужбовця перевищує три доби і це відбулося в умовах воєнного стану, дії підпадають під кримінальну статтю, а тому адміністративні штрафи не накладаються.

Розмір штрафу за СЗЧ у мирний час

У мирний час або в умовах особливого періоду (не плутати з воєнним станом) короткочасне самовільне залишення частини – на строк від 3 до 10 діб – може каратися:

штрафом у розмірі від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн) або арештом на гауптвахті терміном до 10 діб.

Якщо порушення повторюється протягом року або триває до 10 діб, штрафи збільшуються – 17 тис. грн – 34 тис. грн або застосовується арешт на гауптвахті строком 10-15 діб.

Крім того, до порушника можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення: оголошення догани, затримка виплат, пониження в посаді тощо.

Чим відрізняється СЗЧ від дезертирства

– Тут треба розуміти, що є велика різниця між дезертирством та СЗЧ – у меті та мотивах, відповідно до яких військовослужбовець залишає свою військову частину або бойові позиції. Тобто це умисел або бажання / небажання військовослужбовця повернутися, – зазначає адвокат.

Якщо військовослужбовець відкрито виявляє намір не повертатися, то це вже кримінальна відповідальність за статтею про дезертирство.

Якщо ж ідеться про СЗЧ, то це особа, яка самовільно залишила місце дислокації своєї військової частини і не повідомила про це командира, але має намір повернутися.

– У моїй практиці найчастіші випадки СЗЧ – це, наприклад, невчасно повернулися до військової частини після лікування з медичного центру, не повернулися з відпустки, невдоволені своїм командуванням, психологічно не підготовлені та пішли з військової частини. Тепер хочуть повернутися до лав ЗСУ, але не в підпорядкування цього командування. Це все трактується як СЗЧ, а не дезертирство, – пояснила адвокат.

