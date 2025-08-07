Зростання курсу євро ще вплине на ціни в Україні – Пишний

Зростання курсу євро та девальвація гривні до європейської валюти впродовж наступних двох-трьох кварталів поступово перенесуться на ціни в Україні.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю РБК-Україна.

Девальвація гривні до євро має відкладений вплив на ціни

За словами керівника Національного банку, зростання курсу євро почало відігравати роль у 2025 році з посиленням глобальної невизначеності на тлі тарифних війн.

Після змін у парі долар/євро це позначилося на курсі гривні до євро.

Зараз цей вплив уже фіксується, зокрема у вартості палива, але певною мірою він ще відкладений у часі.

Пишний наголосив, що впродовж наступних двох-трьох кварталів слід очікувати поступового перенесення на ціни тієї девальвації гривні до євро, що вже відбулася.

Водночас до долара гривня залишається стійкою, а динаміка курсу гривні до долара визначається ринком відповідно до керованої гнучкості.

НБУ переглянув прогноз через війну та погані врожаї

Гірші від очікувань врожаї, проблеми на ринку праці через міграцію та воєнні фактори створили імпульс до посилення інфляції.

Через це НБУ був змушений переглянути свій прогноз щодо цін в Україні.

— Звісно, війна також створила додаткові витрати, які перекладалися на ціни. Ще один фактор – дуже напружений ринок праці. Через постійні обстріли вимушена міграція триває, – пояснив Андрій Пишний.

За словами Пишного, ще у першому півріччі минулого року НБУ говорив про низку факторів зростання інфляції.

Побачивши, що погані врожаї стали причиною посилення інфляції, Нацбанк зупинив цикл зниження облікової ставки.

Голова НБУ також зазначив, що зниження облікової ставки розпочнеться не раніше четвертого кварталу 2025 року.

Центробанк шукає складний баланс між ціновою стабільністю, стійкістю валютного ринку та підтримкою економічного відновлення.

