Чому затримують соціальні виплати у 2025 році — причина

Деякі категорії громадян скаржаться на затримку соціальних виплат. Чому затримують соціальні виплати в Україні у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чому затримують соціальні виплати 2025

У Мінсоцполітики повідомили, що соціальні виплати у 2025 році виплачуються вчасно, проте іноді вони можуть затримуватись через військові видатки. Вони є першочерговими.

В Україні є резерв коштів, який дає змогу вчасно здійснювати всі соціальні виплати, які передбачені в чинному бюджеті. Але річ у тім, що соціальні видатки можуть здійснюватися коштом міжнародних партнерів. Тому, коли кошти надходять на рахунки, можуть бути невеликі затримки у виплатах громадянам. Це пов’язано з воєнними діями в країні.

Наразі існує черговість видатків. Наприклад, якщо на момент соціальних виплат в казначейство надходить рахунок від Міністерства оборони, то спочатку сплачується він, а вже потім всі інші. Тобто є певна пріоритетність.

Чи було фінансування соціальних виплат

Всі соціальні видатки у 2025 році закладені у держбюджет України. Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович пояснила, що насамперед казначейство покриває військові видатки. Але після них, на другому рівні, стоять соціальні.

Наприклад, у червні на пенсійні виплати через АТ Укрпошта спрямовано 0,7 млрд грн, а на оплату лікарняних спрямовано 73,2 млн грн.

У липні на оплату лікарняних спрямовано 78,9 млн грн. Також надано 46,5 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Якщо затримка соціальних виплат довготривала (до кількох місяців), людині необхідно звернутися на гарячу лінію за номером 1545, й фахівці розберуться у ситуації в індивідуальному порядку. Можливо, сталася помилка або збій у нарахуваннях.

