Рада ЄС схвалила надання Україні €3,056 млрд в межах Ukraine Facility – Свириденко

Рада Євросоюзу затвердила черговий транш Україні в межах фінансової програми Ukraine Facility у розмірі €3,056 млрд.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

ЄС виділив Україні €3,056 млрд в межах Ukraine Facility

– Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні €3,056 млрд в межах Ukraine Facility. Це потужний сигнал довіри до нашого курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи. Вдячні данському головуванню за чітку підтримку, – зазначила Свириденко.

Вона додала, що “кожне таке рішення наближає українців до сильної України в єдиній Європі”.

Що відомо про програму Ukraine Facility

22 травня 2024 року Україна та Євросоюз підписали Рамкову угоду щодо реалізації програми Ukraine Facility.

У документі зафіксовано зобов’язання української сторони гарантувати прозорість і належний контроль над використанням коштів, які виділяються в межах ініціативи.

1 лютого 2024 року під час саміту Європейського Союзу в Брюсселі лідери ЄС погодили багаторічний пакет підтримки України на загальну суму €50 млрд.

27 лютого Європейський парламент схвалив рішення про запуск програми Ukraine Facility.

Наступного дня, 28 лютого, Рада ЄС затвердила створення цього інструменту з бюджетом у €50 млрд на період 2024-2027 років.

Програма Ukraine Facility передбачає надання Україні €50 млрд протягом чотирьох років. Із цієї суми €39 млрд мають бути спрямовані до державного бюджету з метою забезпечення макрофінансової стабільності.

