Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2025 році: підрахунок витрат для батьків

До початку нового навчального року залишилося менше місяця, тож багато батьків вже починають підраховувати витрати на шкільне приладдя.

Скільки коштує зібрати дитину до школи, читайте в нашому матеріалі.

Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2025 році: вартість мінімального набору

Готуючи матеріал, ми проаналізували актуальні ціни на базовий набір для школяра у 2025 році, від рюкзака до пенала. Ціни можуть суттєво відрізнятися залежно від регіону, бренду та магазину.

Навіть у сусідніх торгових точках ціни на канцтовари можуть бути різними. Для огляду взяли дані з одного з популярних в Україні мережевих магазинів.

Ціни на шкільне приладдя у 2025 році:

Пенал обійдеться у 15 грн

Найдешевша тека для зошитів – 18 грн

Набір лінійок коштуватиме не менше 22 грн

Щоденник з м’якою обкладинкою обійдеться у 24 грн

Щоденник з твердою обкладинкою – 42 грн

Рюкзак коштуватиме 520 грн

Обкладинки для книг обійдуться у 119 грн

Набір кулькових ручок – щонайменше 11 грн

Кольорові олівці коштуватимуть 31 грн

Настільний набір (ножиці, степлер, скотч, органайзер) – від 90 грн

Набір зошитів із п’яти штук на 12 листів – від 90 грн

Гумка коштуватиме 4 грн

Прозорі обкладинки на зошити – 8 грн

Кольорові обкладинки на зошити – 33 грн

Отже, загальна ціна на базовий набір школяра у 2025 році становить близько 1 027 гривень.

Скільки коштує зібрати дитину до нового навчального року: додаткові витрати

Це лише мінімальний набір канцелярії для школяра. Насправді ж часто дітям потрібні й додаткові технічні засоби, наприклад, планшет для навчання, а також одяг для відвідування занять, якщо вони проходять очно. Крім того, потрібна спортивна форма для уроків фізкультури та інші необхідні речі.

У цьому розрахунку ми не враховували такі витрати, тож щоб повноцінно зібрати дитину до школи, доведеться витратити значно більше, ніж на базовий набір канцтоварів.

Залежно від класу, батькам варто передбачити кошти на додаткові канцтовари. Для молодших класів це можуть бути кольоровий папір, картон, фломастери, альбоми для малювання, пластилін, клей, зошити для письма та арифметики.

У молодших класах дітям часто потрібні друковані робочі зошити, які доведеться купувати окремо протягом року. А в середній та старшій школі додаються зошити для практичних робіт з фізики, хімії, біології чи географії. Ми ці витрати не брали до уваги у підрахунку, але через них загальна сума, яку батькам доведеться викласти на навчання дитини, може вийти набагато більшою.

Ціни у 2025 році: що змінилось

Вартість шкільного приладдя за рік майже не змінилась. Деякі позиції подорожчали, інші стали дешевшими, але загалом ціни тримаються у межах торішніх.

Нагадаємо, що родини першокласників у 2025 році мають змогу отримати одноразову державну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень за програмою Пакунок школяра. Подати заявку можна буде через застосунок Дія після офіційного старту програми. Гроші надійдуть на Дія.Картку і їх можна буде витрачати лише безготівково на шкільні товари, одяг та взуття.

