Індекс інфляції у липні 2025 року: огляд динаміки цін

Індекс інфляції за липень вперше від початку року почав знижуватися.

Про це йдеться у звіті Державної служби статистики.

Факти ICTV пропонують ознайомитися, як саме змінився індекс споживчих цін у липні 2025 року та чи зросла вартість основних товарів та послуг.

Як змінився індекс інфляції за липень 2025 року

У липні 2025 року споживчі ціни в Україні знизилися на 0,2% порівняно з попереднім місяцем. Водночас річна інфляція трохи сповільнилася і становить 14,1%, зазначають у Державній службі статистики України.

Базова інфляція, яка виключає найбільш волатильні товари (тобто товари, вартість яких швидко та різко змінюється в короткі проміжки часу, – Ред.), у липні 2025 року зросла на 0,3% у місячному вимірі, а за рік – на 11,7%.

Згідно з даними Держстату, у липні на споживчому ринку продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 1,1%. Найбільше впали в ціні овочі, а саме на 23,9%, хоча в річному порівнянні вони подорожчали на 17,5%.

Також знизилася ціна на цукор, а саме на 2,8%. Водночас подорожчали фрукти, яйця, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, сало, хліб, риба та продукти з риби, сири, рис, продукти з зерна, соняшникова олія, молоко та кисломолочна продукція.

Ціни на ці категорії зросли у межах від 0,3% до 1,7%. Найбільше за рік подорожчали яйця, на 82,4%, залишаючись лідерами зі зростання цін.

Ціни на алкоголь і тютюнові вироби у липні зросли на 1,8%, а в річному вимірі – на 19,2%, що зумовлено, зокрема, подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Одяг і взуття навпаки подешевшали – загалом на 4,6%, зокрема одяг подешевшав на 5,2%, а взуття – на 4,0%. Ціни на транспорт підвищилися на 1,6%, переважно через зростання вартості пального та мастил, які подорожчали на 4,1%.

