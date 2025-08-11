Скільки коштує рік стажу і як його можна докупити

Якщо людині не вистачає страхового стажу для призначення пенсії, вона може або відпрацювати необхідну кількість місяців чи років, або докупити відсутній стаж, зазначають у ПФУ.

Докупити страховий стаж можна за періоди, починаючи з 2004 року, якщо у цей час людина не була офіційно працевлаштована або не була зареєстрована як фізична особа – підприємець. За період до 2004 року такої можливості немає.

Ті, хто були застрахованими, але не сплачували єдиний внесок у період дії пільг, не зможуть докупити стаж за ці роки.

Скільки коштує рік стажу в Україні, читайте в нашому матеріалі.

Cкільки коштує купити стаж для пенсії в Україні

За словами начальниці Пенсійного фонду України у Волинській області Лесі Неклеси, терміни “страховий стаж” і “пенсійне страхування” запровадили в Україні з 1 січня 2004 року, коли набув чинності закон України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Леся Неклеса пояснила, що у статті 24 цього закону йдеться, що страховий стаж – це період, під час якого людина підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачено страхові внески не менш ніж у мінімальному розмірі.

Начальниця Пенсійного фонду у Волинській області додає, що страховий стаж обчислюється в місяцях. Для зарахування повного місяця сума внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок, що становить 22% від мінімальної зарплати. Наразі це 1 760 грн. Один день страхового стажу коштує 58,66 грн.

У ПФУ зазначають, що, відповідно до закону України від 15.02.2022 № 2040-IX, доплата до мінімального страхового внеску розраховується на основі мінімальної зарплати на момент сплати.

Оскільки мінімальний страховий внесок за місяць дорівнює 22% від мінімальної зарплати (наразі це 1 760 грн), то вартість одного року страхового стажу для пенсії в Україні коштує 21 120 грн (1 760 × 12).

Кому є сенс замислитися про купівлю стажу? По-перше, це люди, які жили за кордоном, але планують отримувати пенсію в Україні. По-друге, ті, хто мав низький офіційний дохід. І по-третє, ті, кому не вистачає потрібного страхового стажу.

Як жителю України, який не працює, докупити страховий стаж

Леся Неклеса розповідає, що людина, яка не працює і не застрахована в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, може добровільно сплатити страхові внески через вебпортал Пенсійного фонду, щоб отримати страховий стаж.

За її словами, докупити стаж можуть як застраховані, так і незастраховані жителі України віком від 16 років. Також є можливість сплачувати внески за іншу людину, але не можна користуватися цією послугою, якщо ви вже пенсіонер.

Скільки можна докупити стажу до пенсії

Як повідомляють на Урядовому порталі, немає жодних обмежень щодо кількості років, які можна докупити до страхового стажу. Це дає змогу пенсіонерам без обмежень збільшувати свій загальний трудовий стаж.

Леся Неклеса зазначає, що докупити стаж можна тільки за періоди, починаючи з січня 2004 року, коли людина фактично не працювала. Для цього потрібно укласти договір про добровільну сплату єдиного внеску з податковою службою за місцем проживання.

Який страховий стаж потрібен, щоб вийти на пенсію

Начальниця Пенсійного фонду у Волинській області повідомляє, що у 2025 році в Україні вік виходу на пенсію для чоловіків і жінок однаковий і залежить від тривалості страхового стажу:

60 років — якщо є не менше 32 років стажу;

63 роки — якщо стаж від 22 до 32 років;

65 років — якщо стаж від 15 до 21 року.

За словами Лесі Неклеси, якщо людині виповнилося 65 років, але вона має менше ніж 15 років стажу, пенсія за віком їй не призначається, проте вона може отримувати державну соціальну допомогу.

Джерело : Пенсійний фонд

