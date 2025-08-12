Надбавка до пенсії 2025: хто отримає додаткові кошти

Згідно з постановою Кабміну № 209, для деяких категорій пенсіонерів підвищено виплати.

Факти ICTV з’ясували, яку надбавку до пенсії можна отримати у 2025 році.

Надбавки пенсіонерам у 2025 році: розміри пенсій

У серпні українські пенсіонери можуть розраховувати на кілька додаткових виплат: вікову надбавку, одноразову допомогу до Дня Незалежності та доплату для самотніх пенсіонерів.

Зараз дивляться

Певні категорії пенсіонерів отримають у серпні одноразову допомогу до Дня Незалежності України, розмір якої коливається від 450 до 3100 гривень. Пенсіонерам, які отримують пенсію або щомісячне довічне грошове утримання, ця виплата буде нарахована автоматично, без необхідності звертатися до Пенсійного фонду.

Також у серпні 2025 року пенсійні виплати зростуть у тих пенсіонерів, яким виповниться 70, 75 або 80 років. Важливо, щоб розмір пенсії не перевищував 10 340,35 гривень.

Щомісячні доплати нараховуються пенсіонерам, які не працюють і мають необхідний страховий стаж.

Розмір пенсій після підвищення:

Пенсіонери 65+ (стаж 35 років у чоловіків, 30 років у жінок) отримують доплату до 3 758 грн, якщо їхня пенсія менша за цю суму.

Особи 80+ (стаж 25/20 років) мають аналогічну доплату, якщо пенсія не досягає 3 758 грн.

Особи 70-80 років (стаж 35/30 років) отримують доплату до 3 613 грн, якщо не підпадають під умови для 65+.

Особи до 70 років (стаж 35/30 років або люди з інвалідністю I групи) мають доплату до 3 323 грн.

Інші непрацюючі пенсіонери отримують доплату до 3 038 грн.

Якщо страховий стаж менший за 35/30 років, доплата розраховується пропорційно. Особи 75-80 років із мінімальним стажем 25/20 років отримують не менше за 3 613 грн.

Розмір надбавки до пенсії, яку можна отримати у 2025 році після 70 років

Надбавку до пенсії у 2025 році можуть отримати пенсіонери, вік яких перевищує 70 років. З 70 років надається компенсаційна виплата, якщо пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Розмір надбавки до пенсії 2025:

70-74 роки – доплата 300 грн;

75-79 років – 456 грн;

80+ років – 570 грн.

Ці виплати нараховуються автоматично, без необхідності звернення до Пенсійного фонду.

Джерело : Пенсійний фонд

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.