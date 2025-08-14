Найбільші виплати до Дня Незалежності у 2025 році: хто отримає 3 100 грн

До 24 серпня деякі українці мають можливість отримати фінансову допомогу. Мінімальна сума такої виплати становить 450 грн на кожну особу. А хто отримає найбільші виплати до Дня Незалежності, читайте в нашому матеріалі.

Виплати до Дня Незалежності: кому заплатять найбільшу суму

Ці виплати регламентуються постановою Кабінету міністрів України Про встановлення розмірів разової грошової допомоги до Дня Незалежності України, передбаченої законами України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та Про жертви нацистських переслідувань.

Максимальна допомога може сягати 3 100 грн, проте таку виплату отримають лише окремі категорії.

Виплати до Дня Незалежності – категорії осіб, що отримають найбільше:

ті, хто мають особливі заслуги перед Батьківщиною,

українці з інвалідністю І групи, отриманою через війну,

колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання.

Саме ці особи можуть отримати допомогу у розмірі 3 100 грн, незалежно від причин встановлення інвалідності: чи це загальне захворювання, трудове каліцтво або інші обставини.

Люди з інвалідністю II групи можуть розраховувати на 2 900 грн, а з III групою – на 2 700 грн.

Хто отримає найменші виплати до Дня Незалежності

Мінімальна виплата у 450 грн передбачена для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, для осіб, яких насильно вивезли на примусові роботи, а також для дітей партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога.

Деякі категорії громадян можуть отримати 1 000 грн. Це стосується учасників бойових дій, постраждалих під час Революції Гідності, колишніх неповнолітніх (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також дітей, які народилися в таких місцях утримання їхніх батьків.

Крім того, 650 грн виплатять членам сімей загиблих або померлих учасників бойових дій та захисників України, а також вдовам чи вдівцям, які не одружилися вдруге. Це стосується випадків, коли померла особа мала інвалідність через війну, брала участь у бойових діях або була жертвою нацистських переслідувань.

Джерело : Пенсійний фонд

