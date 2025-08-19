Індексація зарплати у вересні 2025 року: чи буде підвищення

Закон України № 4059-IX Про Державний бюджет на 2025 рік встановив єдиний підхід до індексації зарплати.

Чи буде індексація зарплати у вересні — читайте в нашому матеріалі.

Коли виникає право на індексацію зарплати

Базовим для розрахунку індексації залишається січень 2025 року, навіть якщо оклади підвищувалися у 2024 році або раніше. Якщо ж підвищення окладів відбулося вже у 2025 році, орієнтуватися потрібно на місяць цього підвищення.

З січня до червня 2025 року права на поточну індексацію не було, бо індекс споживчих цін (ІСЦ) не перевищував поріг індексації у 103%.

Вперше право на індексацію з’явилося у липні 2025 року, але не для всіх базових місяців. Зарплату в липні індексували лише тим, у кого базовим був січень або лютий 2025 року. Для цих місяців у серпні суми індексації залишилися без змін.

Якщо ж оклади підвищувалися у березні–червні, права на індексацію з січня до серпня не виникало.

Індексація зарплати у вересні: що відомо

Згідно з порядком проведення індексації грошових доходів населення (постанова Кабміну від 17.07.2003 № 1078), на коефіцієнт індексації зарплати у вересні 2025 року впливає ІСЦ за липень. Держстат оприлюднив цей коефіцієнт 8 серпня, і він становив 99,8%.

Це означає, що змін для базових місяців — січня та лютого — не буде. Суми індексації залишаться такими ж, як і у попередніх місяцях.

Чи передбачена індексація зарплати у вересні

Право на індексацію для інших базових місяців вересень не надасть, бо приріст ІСЦ не перевищив поріг у 103%.

Джерело: Держпраці

