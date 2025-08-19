Пенсія за вислугу років вчителям у 2025 році: розмір та як розраховується

Згідно з Законом України Про пенсійне забезпечення для виходу на пенсію за вислугу років вчителям необхідно досягти 55 віку та мати не менше 30 років педагогічного стажу.

Дані вимоги діють для осіб, які не мали необхідного стажу до 1 січня 2016 року. Для тих працівників, хто до цієї дати мав відповідний стаж, можливість виходу на пенсію за вислугу років зберігається незалежно від віку.

Який розмір пенсії за вислугу років для вчителів у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Пенсія за вислугу років вчителям у 2025 році: як розраховується страховий стаж педагога

Порядок виплати пенсії за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ визначається наступними документами:

У страховий стаж включаються періоди трудової діяльності в освітніх установах державної або комунальної форми власності, якщо працівник обіймав посаду, визначену у Переліку педагогічних і науково-педагогічних посад (затвердженому Постановою КМУ №909).

Як визначається стаж педагогічної роботи та надбавка за вислугу років

Для підтвердження педагогічного стажу основним документом є трудова книжка (за наявності) або інформація з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру соцстрахування. Також можуть враховуватись інші офіційні документи — накази, відомості про зарплату, витяги тощо, які підтверджують досвід роботи згідно з чинним законодавством.

Стаж рахується за всіма посадами, зазначеними у Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (Постанова КМУ №963).

Надбавка призначається наказом або іншим розпорядчим документом керівника установи.

Крім педагогічної діяльності, до стажу включаються й інші періоди, передбачені законодавством, зокрема:

військова служба, відповідно до Закону Україн и

служба в СБУ, відповідно до Закону України

робота у виробництві та сфері послуг — для викладачів ПТНЗ (професійно-технічного навчального закладу), старших майстрів та майстрів виробничого навчання, якщо кваліфікація перевищує вимоги до випускників.

Згідно з Порядком №78, також зараховується:

навчання в аспірантурі, ад’юнктурі та докторантурі (очна форма) — до наукового стажу;

робота за кордоном (за міжнародними договорами або у період дії воєнного стану), окрім країн-агресорів або тих, щодо яких застосовано санкції.

Водночас служба в органах ДСНС не враховується при обчисленні педагогічного чи науково-педагогічного стажу для отримання надбавки.

Пенсію за вислугу років нараховують лише після того, як особа звільняється з посади, що дає право на таку пенсію. У разі повернення на аналогічну посаду виплата пенсії тимчасово призупиняється до остаточного звільнення.

Яка пенсія за вислугу років вчителям у 2025 році: від чого залежить рівень надбавки

Розрахунок стажу здійснюється роботодавцем. Рівень надбавки залежить від кількості років спеціального стажу в галузі освіти:

до 3 років — надбавка не надається;

3–10 років — +10%;

10–20 років — +20%;

понад 20 років — +30%.

Підвищення надбавки за вислугу років здійснюється:

з місяця, наступного за тим, коли виникло право, якщо всі документи є у роботодавця;

з дати, коли працівник подав документи самостійно.

Надбавка за вислугу років виплачується як за основним місцем праці, так і за сумісництвом.

Якщо працівник поєднує викладацьку діяльність з адміністративною роботою, надбавка нараховується як на посадовий оклад, так і на навчальне навантаження.

Яку пенсію за вислугу років отримують вчителі у 2025 році

У 2025 році пенсія за вислугу років для педагогів має свої обмеження згідно з чинним законодавством.

Сумарний розмір виплат (з урахуванням усіх надбавок, підвищень, доплат, індексацій, допомоги та пенсії за особливі заслуги перед державою) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для непрацездатних осіб. У грошовому еквіваленті це становить не більше ніж 23 610 грн.

