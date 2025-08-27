Київ – це місто з розгалуженою транспортною мережею, яка охоплює метро, трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі. Щодня мільйони киян і гостей столиці користуються громадським транспортом, адже він є основним способом пересування містом. Вартість проїзду залежить від обраного виду транспорту та способу оплати.

Скільки коштує проїзд у Києві у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Вартість проїзду у громадському транспорті у Києві

Щоб скористатися міським транспортом у Києві, можна придбати разовий квиток із надрукованим QR-кодом, який необхідно відсканувати у валідаторі під час поїздки. Також доступна транспортна картка Києва, яку можуть придбати мешканці міста для зручної та вигідної оплати проїзду.

Вартість проїду у Києві:

Проїзд у міському транспорті, що працює у звичайному режимі (автобуси, трамваї, тролейбуси та фунікулер), коштує 8 грн за одну поїздку.

Якщо ж обрати міську електричку – ціна становить 14,99 грн за квиток.

У метро діє такий самий тариф, як і на наземний транспорт – 8 грн за одну поїздку.

Як заощадити на вартості проїзду у Києві

Зекономити на пересуванні комунальним транспортом у Києві можна завдяки поповненню транспортної картки. Що більше поїздок купує пасажир, то дешевше обходиться кожна з них.

Наприклад, придбавши 10 поїздок, можна витратити на 3 гривні менше, а під час оплати 50 поїздок заощадити вже 75 грн. Отже, вартість проїзду у метро Києва стане меншою. Якщо придбати 50 поїздок, то вартість однієї становитиме 6,50 грн.

Де купити квитки або поповнити транспортні картки

У Києві діє понад 2 000 пунктів продажу та поповнення транспортних карток і QR-квитків.

Серед них:

243 термінали самообслуговування на зупинках наземного транспорту та 304 термінали на 52 станціях метро. Тут можна придбати або поповнити транспортну карту, а також купити QR-квиток.

Близько 1 800 терміналів EasyPay, які дають можливість поповнювати картку.

Приблизно 322 Т-кіоски, де можна купити транспортну карту.

Каси на трьох станціях метро, де теж можна поповнити або придбати картку.

З 2021 року оплату проїзду стало ще зручніше здійснювати через мобільний застосунок Київ Цифровий.

Тут можна:

поповнити транспортну карту з банківської картки в будь-який момент;

купити QR-квиток для себе чи іншої людини;

поділитися квитком через месенджер або електронну пошту, натиснувши одну кнопку.

QR-квиток у транспорті зчитується просто з екрана смартфона, тож не потрібно носити із собою паперові талони.

Скільки коштують транспортні картки

З 1 липня 2025 року зросла ціна на пластикові карти для оплати проїзду у міському транспорті. Стандартна синя карта коштує 96 грн, а учнівська персоніфікована – 120 грн.

Різниця у ціні пояснюється способом виготовлення: сині карти друкують масово, тоді як учнівські – створюють індивідуально, з урахуванням персональних даних, що впливає на собівартість.

Всі раніше придбані карти залишаються чинними: їх можна поповнювати та використовувати надалі. Тарифи на поїздки при цьому не змінюються – коригування стосуються лише нових пластикових карт.

Придбати чи поповнити карту можна у касах та терміналах метрополітену, а також у Т-крамницях. Вона підходить для оплати проїзду у всьому комунальному транспорті міста: автобусах, тролейбусах, трамваях, метро, фунікулері та міській електричці.

Окрім пластикових, пасажирам доступні й цифрові транспортні карти, які зберігаються у смартфоні та надають ті ж знижки на проїзні та пакети поїздок, що й фізичні.

Джерело : КМДА

