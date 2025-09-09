Внутрішньо переміщені особи (ВПО) — це громадяни, які були змушені покинути свої домівки через війну, але залишилися на території України. Для них держава забезпечує підтримку у вигляді соціальних виплат, пільг і допомоги, щоб полегшити адаптацію на новому місці проживання та гарантувати мінімальний рівень життєзабезпечення.

В яких числах відбувається фінансування ВПО у вересні, читайте в нашому матеріалі.

Коли прийдуть виплати ВПО у вересні 2025 року

Нагадаємо, що, починаючи з 1 липня 2025 року, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України № 695, 765 та 766, Пенсійний фонд України отримав повноваження з призначення, перерахунку та виплати більшості видів державної соціальної допомоги, компенсацій і пільг. Саме ПФУ здійснює виплати для внутрішньо переміщених осіб.

У ПФУ зазначили, що виплати здійснюються щомісяця відповідно до затвердженого графіка Пенсійного фонду України. Зазвичай кошти надходять у період з 4 по 25 число кожного місяця.

Отримати фінансування ВПО у вересні 2025 року можна кількома способами:

перерахуванням на особистий банківський рахунок;

у відділеннях АТ Укрпошта — для тих, хто не користується послугами банків;

а також у перспективі — через сервіс єВиплати в застосунку Дія, що стане частиною цифрової трансформації ПФУ.

Чи було фінансування ВПО у вересні

Станом на 8 вересня було профінансовано низку соціальних виплат. Зокрема:

на пенсії спрямовано 21,7 млрд грн, із яких 3,7 млрд грн виплачено через АТ Укрпошта, а 18,0 млрд грн — через уповноважені банки;

на житлові субсидії та пільги виділено 1 145,5 млн грн;

на страхові виплати — 1 628,2 млн грн, зокрема 417,7 млн грн спрямовано на оплату лікарняних.

окремі види державних допомог профінансовано на суму 4745,5 млн грн;

на одноразову допомогу Пакунок школяра — 96,0 млн грн.

У вересні Пенсійний фонд України вже надав 321,8 тис. послуг громадянам, які звернулися до його органів.

Зміни з 1 вересня для ВПО

У Мінсоцполітики повідомили, що в серпні 2025 року завершився черговий період виплати допомоги на проживання для частини внутрішньо переміщених осіб із найбільш вразливих категорій, які отримували підтримку протягом попередніх трьох шестимісячних періодів.

Оскільки ці кошти допомагають ВПО забезпечити житло, знайти роботу та адаптуватися у новій громаді, уряд ухвалив рішення продовжити виплати ще на шість місяців, тобто до лютого 2026 року. Постанова, розроблена Мінсоцполітики, була затверджена на засіданні Кабінету Міністрів.

Ідеться про осіб з інвалідністю I–III групи, сім’ї з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються — до 23 років), а також сім’ї, у складі яких є лише непрацездатні особи.

Крім продовження виплат, постановою внесено зміни до порядку призначення допомоги:

наявність коштів на депозитному рахунку понад 100 тис. грн більше не є перешкодою для отримання допомоги дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також тими, хто тимчасово влаштований у родинні або прийомні сім’ї чи дитячі будинки сімейного типу;

якщо працездатна особа, яка не працює, після припинення виплати зареєструвалася в центрі зайнятості або працевлаштувалася протягом того ж шестимісячного періоду, виплата допомоги поновлюється з місяця початку працевлаштування.

Продовження виплат відбуватиметься автоматично, додатково звертатися за ними не потрібно.

Розмір допомоги становить:

2 тис. грн — на одну дорослу особу;

3 тис. грн — на одну дитину або особу з інвалідністю.

Виплати надаються щомісяця на кожного члена родини ВПО, що належить до вразливих категорій або має низькі доходи.

