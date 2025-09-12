Коли людина досягає пенсійного віку і звертається до Пенсійного фонду, розмір її пенсії визначається за спеціальною формулою. На суму щомісячних виплат впливають кілька факторів, зокрема страховий стаж та рівень заробітної плати.

Якою буде пенсія. якщо стаж роботи 40 років, читайте в нашому матеріалі.

Пенсія при стажі роботи 40 років: як розрахувати

Для розрахунку пенсії враховується дата виходу на пенсію, оскільки держава бере середню заробітну плату по Україні за останні три календарні роки, які передують року виходу на пенсію.

Наприклад, для пенсії у 2025 році враховуватимуть зарплати за 2022, 2023 і 2024 роки, середня зарплата за цей період становить 15 057,09 гривень.

Важливим елементом розрахунку є індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, який показує співвідношення вашої зарплати до середньої по країні. Якщо зарплата людини дорівнює середній, коефіцієнт дорівнює 1, а якщо вища — більше 1.

Цей коефіцієнт визначається щомісяця, а середнє значення використовується для розрахунку пенсії. Щоб коефіцієнт був близьким до одиниці, потрібно протягом усього стажу отримувати зарплату не нижче середньої по країні.

За кожен повний рік стажу нараховується 1% до коефіцієнта пенсії. Для 40 років стажу коефіцієнт стажу дорівнює 0,40.

Формула для розрахунку пенсії виглядає так:

Пенсія = Середня зарплата за 3 роки × Індивідуальний коефіцієнт × Коефіцієнт стажу

Розмір пенсії, якщо стаж 40 років: приклад розрахунків

Наприклад, якщо людина з 40 роками стажу отримувала середню по країні зарплату (коефіцієнт = 1), отже пенсія в Україні за 40 років стажу буде:

15 057,09 × 1 × 0,40 = 6 022,84 грн

Станом на липень 2025 року, середня зарплата в Україні становить 26 499 грн. Якщо зарплата була нижчою, наприклад 18 000 грн (коефіцієнт 0,68), то пенсія, якщо стаж роботи 40 років, складе приблизно 4 096 грн. Таким чином, на пенсію впливають кількість відпрацьованих років, рівень офіційної зарплати і дата виходу на пенсію.

Чи реально мати стаж 40 років

Набрати 40 років стажу реально, якщо почати офіційно працювати рано, уникати тривалих перерв без сплати внесків та контролювати, щоб роботодавець сплачував ЄСВ.

Пенсіонери, які мають стаж понад встановлені законом межі, отримують доплату:

Для призначених після жовтня 2011 року понад 35 років стажу для чоловіків і понад 30 років для жінок вважаються понаднормовими. За кожен додатковий рік стажу пенсія збільшується на 1% від базового розрахункового розміру.

У 2025 році прожитковий мінімум становить 2361 грн, тому доплата за 1 рік понаднормового стажу дорівнює 23,61 грн.

Наприклад, при 10 роках понаднормового стажу пенсіонер отримує додатково 236,1 грн на місяць.

Мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію у 2025 році становить 32 роки для пенсіонерів у 60 років, 22 роки — у 63 роки і 15 років — у 65 років.

