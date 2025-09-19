Державна соціальна допомога в Україні – це один із ключових інструментів підтримки людей, які опинилися у складних життєвих обставинах і не мають права на пенсію або через стан здоров’я не можуть забезпечити себе самостійно.

Вона має на меті гарантувати мінімальний рівень доходу для осіб з інвалідністю, громадян, які досягли 65 років, але не мають необхідного стажу для призначення пенсії, а також для дітей, які втратили годувальника.

Хто може отримати допомогу та за яких умов вона призначається, читайте в нашому матеріалі.

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію: кому надається

Державна соціальна допомога призначається та виплачується відповідно до закону України Про державну соціальну допомогу особам та Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 №261.

Право на отримання державної соціальної допомоги мають:

Особи віком від 65 років, які не мають права на пенсію відповідно до чинного законодавства.

Особи з інвалідністю I групи, які не отримують пенсію.

Діти померлого годувальника, якщо на момент його смерті він не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, або особа має інвалідність III групи.

Порядок призначення допомоги особам, які не мають права на пенсію

Державна соціальна допомога призначається лише у разі, якщо особа:

Не отримує пенсію чи соціальні виплати відповідно до закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування або закону України Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (за винятком осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника).

Належить до категорії малозабезпечених осіб, тобто середньомісячний дохід протягом шести місяців, що передують місяцю звернення по допомогу, не перевищує прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на 2025 рік — 2 361 грн).

Особам з інвалідністю I групи та дітям померлого годувальника допомога призначається незалежно від доходу.

Особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які мають право на допомогу дитині померлого годувальника, отримують обидві виплати одночасно.

Розмір соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію 2025

Розмір допомоги визначається на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та категорії отримувача:

Якщо в сім’ї троє і більше дітей померлого годувальника, то розмір державної соціальної допомоги становить 150% прожиткового мінімуму, що у 2025 році становить 3 541,5 грн.

Для двох дітей померлого годувальника допомога становить 120% прожиткового мінімуму, тобто 2 833,2 грн.

Для однієї дитини померлого годувальника, осіб з інвалідністю I групи або жінок, яким присвоєно звання Мати-героїня, допомога становить 100% прожиткового мінімуму, тобто 2 361 грн.

Особи з інвалідністю II групи отримують допомогу в розмірі 80% прожиткового мінімуму, що становить 1 888,8 грн.

Для осіб з інвалідністю III групи встановлено 60% прожиткового мінімуму, тобто 1 416,6 грн.

Священнослужителі отримують допомогу у розмірі 50% прожиткового мінімуму, що становить 1 180,5 грн.

Особи віком від 65 років отримують 30% прожиткового мінімуму, тобто 708,3 грн.

Якщо загальна сума допомоги не досягає прожиткового мінімуму, надається додаткова адресна допомога, що покриває різницю (постанова КМУ від 26.03.2008 №265).

Термін виплати соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію в Україні

Особи віком 65 років і більше — довічно.

Особи з інвалідністю — на весь час дії інвалідності.

Діти померлого годувальника — до 18 років, а для дітей, які навчаються, до завершення навчання, але не більше 23 років. Для дітей-сиріт — до 23 років.

Перерахунок проводиться автоматично, без додаткового звернення при зміні або встановленні групи інвалідності та при підвищенні прожиткового мінімуму.

Документи для отримання допомоги

Для оформлення допомоги необхідно подати заяву, до якої додаються:

Паспорт, РНОКПП, трудова книжка.

Декларація про доходи (не потрібна для осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника).

Для недієздатних осіб:

Рішення суду про визнання недієздатним.

Рішення про призначення опікуна (якщо є).

Для дітей померлого годувальника:

Свідоцтво про народження.

Документи, що підтверджують родинні зв’язки з померлим годувальником.

Свідоцтво про смерть або рішення суду про визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим.

Довідка із закладу освіти про навчання (за потреби).

Документи, що підтверджують опіку чи представництво (за потреби).

Порядок подання заяви на державну соціальну допомогу

Заяву можна подати:

Особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду, ЦНАПі або через уповноважених осіб територіальної громади.

Онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний додаток або портал Дія із кваліфікованим електронним підписом.

Поштою — на адресу територіального управління Пенсійного фонду.

Заява подається особисто заявником або через представника з нотаріально засвідченою довіреністю.

Джерело : Пенсійний фонд

