У жовтні змін у виплатах пенсій не передбачається. Проте до 1 жовтня ті, хто отримує соцвиплати, мають пройти чергову фізичну ідентифікацію.

Факти ICTV дізнавалися, що зміниться з 1 жовтня і чи очікувати підвищення пенсій.

Пенсії з 1 жовтня: кому слід пройти фізичну ідентифікацію

З 1 липня 2025 року органи Пенсійного фонду розпочали виплату 39 видів державних соціальних допомог та соціальних стипендій, які раніше надавалися органами соціального захисту. Усі, хто отримує виплати, мають до 1 жовтня 2025 року особисто пройти обов’язкову ідентифікацію.

Пройти ідентифікацію можна:

особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду (незалежно від місця реєстрації);

за допомогою відеозв’язку;

авторизуватися в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою Дія.Підпис;

засвідчити відповідному консульству України факт, що особа є живою (для тих, хто проживає за кордоном).

Якщо ідентифікація не відбудеться до 1 жовтня, то виплати припиняються.

Така вимога стосується одержувачів:

соцдопомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

соцдопомоги на догляд;

соцдопомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

державної допомоги на дітей одиноким матерям;

державної допомоги при народженні дитини;

державної допомоги при усиновленні;

державної соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям;

державної допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, ДЦП, тяжкі психічні розлади, інсулінозалежний цукровий діабет, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

держдопомоги на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

Пенсії з 1 жовтня: надбавки особам після 70 років

Пенсіонери старші за 70 років можуть отримати надбавку за умови, якщо пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Розмір надбавки до пенсії 2025:

70-74 роки – доплата 300 грн;

75-79 років – 456 грн;

80+ років – 570 грн.

За нарахуванням надбавки не потрібно звертатися до Пенсійного фонду – все відбувається автоматично.

Самотні пенсіонери старше 80 років, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного догляду, також можуть отримати доплату до пенсії. Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду та надати довідку від лікарської комісії, в якій зазначено про необхідність стороннього догляду. Якщо документ виданий раніше та має позначку безстроково, він є дійсним.

Крім медичної довідки, треба надати документ про склад сім’ї; підтвердження, що немає працездатних родичів, та заяву до Пенсійного фонду.

Виплати на Дія.Картку

Кабінет міністрів затвердив запуск Дія.Картки, на яку можна буде отримувати пенсії, допомогу від міжнародних організацій, виплати для внутрішніх переселенців, а також за програмами єМалятко та Пакунок школяра.

Пенсії для військовослужбовців

У липні у парламенті зареєстрували законопроєкт №13461 про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби. Народні депутати пропонують внести до розрахунку пенсії винагороду, отриману під час воєнного стану. Наразі документ перебуває на розгляді комітету Ради.

Нагадаємо, що 15 вересня Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Так, на пенсії у 2026 році передбачається 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн до 2025 року). Також пенсії проіндексують.

На соціальну сферу закладають 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн до 2025 року) – це передбачає допомогу ВПО, підтримку осіб з інвалідністю та протезування, єЯсла, Пакунок школяра.

Закладено й фінансування заходів із підтримки демографічного розвитку — 24,5 млрд грн, включно з допологовою підтримкою, одноразовими виплатами при народженні дитини та допомогою для догляду за дитиною до 1 року.

