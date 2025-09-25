В Україні підвищать заробітну плату для медиків, які працюють на територіях активних і можливих бойових дій.

Про відповідні зміни повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Підвищення зарплати для медиків у зонах бойових дій

Як наголосила прем’єр-міністерка України, зокрема, такі зміни стосуються міста Нікополь Дніпропетровської області, який перебуває під постійними обстрілами російських військ.

Для тих, хто працює в зонах бойових дій:

лікарі — 40 тис. грн;

середній медичний персонал — 27 тис. грн;

молодший медперсонал — 18 тис. грн.

У зонах можливих бойових дій заробітна плата становитиме 28, 18 та 9 тис. грн відповідно.

Як стверджує Юлія Свириденко, уряду України важливо підтримати лікарів, які продовжують працювати в надскладних умовах і щодня рятують життя людей.

