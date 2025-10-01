Сьогодні Україна отримала транш від Європейського Союзу обсягом €4 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Він забезпечений коштом прибутків від заморожених активів Центрального банку РФ.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Транш від ЄС із заморожених активів РФ

Загалом у рамках інструменту ERA Мінфін вже залучив від ЄС €14 млрд із передбачених €18,1 млрд.

Зараз дивляться

Очікується, що решту коштів Україна отримає до кінця 2025 року.

Залучене фінансування може бути спрямовано на пріоритетні видатки державного бюджету у соціальній сфері, військовій та на відновлення.

— Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – 62,5 млрд євро. Кошти ERA стали важливим інструментом забезпечення бюджетних потреб у 2025 році. Подальше використання заморожених активів РФ для потреб України залишається на порядку денному зустрічей з європейськими колегами, – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Механізм країн-членів G7 ERA передбачає спрямування Україні кредиту, який погашається коштом прибутків від заморожених російських суверенних активів.

У 2024–2025 роках країни G7 та ЄС уже надали Україні майже $28 млрд фінансування у межах цього механізму.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко відзначили символічність дати, в яку Україна отримала транш із заморожених російських активів.

Раніше повідомлялося, що ЄС може надати кредит Україні з заморожених активів РФ, загальна сума якого може становити до €130 млрд.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.