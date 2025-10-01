Пенсійний фонд України з 1 жовтня розпочав розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025–2026 років. Для більшості сімей цей процес відбудеться автоматично, без необхідності звертатися до фонду.

Субсидія визначається з урахуванням тривалості опалювального сезону, який триватиме з 16 жовтня по 15 квітня. Автоматично перерахують також субсидії для домогосподарств, у яких раніше (влітку) вона була нульовою.

Факти ICTV дізнавалися, які доходи враховуються для призначення субсидії.

Які доходи враховуються для призначення житлових субсидій

У ПФУ зазначили, що при розрахунку враховують доходи сім’ї за перші два квартали 2025 року. Пенсія береться до уваги за серпень 2025 року, у розмірі нарахованої суми.

Тим, хто вперше хоче отримати субсидію, а також тим, у кого змінився склад сім’ї або перелік житлово-комунальних послуг станом на 1 жовтня, необхідно подати документи на призначення субсидії.

Також можна звернутися тим, хто раніше не отримував субсидію через борги за ЖКП, якщо ці борги вже сплачені, оформлено договір реструктуризації або питання заборгованості вирішується в суді.

Документи можна подавати кількома способами:

особисто у сервісному центрі ПФУ,

поштою на адресу територіального органу фонду,

онлайн через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок Пенсійний фонд.

Крім того, подати документи можна через уповноважених осіб громади, центри надання адміністративних послуг та через портал Дія.

Якщо документи подані в період з 1 жовтня по 30 листопада включно, субсидія нараховується з початку опалювального сезону. Якщо ж звернутися пізніше, виплати почнуть нараховувати з місяця подання заяви.

Які доходи враховують при призначенні розміру субсидії: перелік

При розрахунку житлової субсидії враховують середній місячний дохід усіх членів домогосподарства. Це означає, що під час визначення суми допомоги Пенсійний фонд дивиться на те, скільки в середньому грошей отримує сім’я щомісяця.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 Деякі питання виплати державної соціальної допомоги, до цього сукупного доходу включають різні види надходжень.

Які доходи враховують при призначенні субсидії на зиму:

Заробітна плата – гроші, які отримують члени сім’ї за роботу за трудовим договором.

Грошове забезпечення військовослужбовців – оклад військових, який враховується після сплати військового збору (тобто тільки та частина, що залишається “на руки”).

Пенсія – усі види пенсійних виплат, які отримують члени сім’ї.

Стипендії, тобто фінансова допомога студентам чи учням, але не враховується соціальна стипендія, яка призначається дітям-сиротам або дітям, позбавленим батьківського піклування.

Соціальні виплати та пільги – наприклад, пільги на оплату комунальних послуг, купівлю твердого палива або скрапленого газу. Водночас субсидія на найм житла з квітня не враховується до сукупного доходу.

Допомога по безробіттю та страхові виплати та гроші, що виплачуються державою або страховими компаніями.

Грошові перекази з-за кордону, всі надходження з-за меж України.

Дивіденди від цінних паперів, прибуток від акцій, облігацій та інших фінансових інструментів.

№ 303 Аліменти, згідно з Постановою

Інші доходи, включно з коштами від оренди землі, продажу майна, або будь-якими іншими джерелами, що приносять гроші членам сім’ї.

Які доходи враховують при призначенні субсидії для ФОП

Особливі правила діють для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Згідно з пунктом 9 Постанови № 632.

Підприємці на спрощеній системі оподаткування враховуються не за реально отриманим доходом, а за фіксованим розміром, який залежить від групи платника:

Перша група – один місячний мінімум;

Друга група – дві мінімальні заробітні плати;

Третя група – три мінімальні заробітні плати.

При цьому для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і є платниками єдиного податку першої – четвертої груп, не враховується дохід від провадження підприємницької діяльності, інформацію про який подано ДПС на запит органу соціального захисту населення/органу Пенсійного фонду України.

Система оподаткування та група платника єдиного податку визначаються за останній місяць періоду, за який рахують доходи для розрахунку субсидії.

Джерело : Пенсійний фонд

