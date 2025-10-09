Уряд України неодноразово порушував тему підвищення зарплат військовослужбовців, проте головною перешкодою залишається нестача визначених джерел фінансування.

Факти ICTV розпитали керівника Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, чи підвищать зарплати військовим у 2026 році і де можна взяти гроші.

Підвищення зарплат військовим у 2026 році: що відомо

Наразі в уряді активно обговорюються різні аспекти підвищення заробітних плат для військовослужбовців. Неодноразово це питання піднімалося народними депутатами, а влітку 2025 року була зареєстрована петиція № 41/007937-25еп, яка набрала понад 25 000 голосів. У ній пропонували підвищити основні види грошового забезпечення військовослужбовців до 42 000 грн на місяць.

Зараз дивляться

У відповіді зазначається, що в умовах воєнного стану головним пріоритетом державного бюджету залишається фінансування сектору безпеки та оборони. Кожна гривня, зібрана до бюджету, спрямовується на забезпечення сил безпеки та оборони озброєнням, технікою, боєприпасами, а також на підвищення мотивації військовослужбовців, зокрема тих, хто безпосередньо виконує бойові завдання у районах ведення бойових дій.

Відповідно до Закону України від 19 листопада 2024 р. № 4059-ІХ Про Державний бюджет України на 2025 рік, загальний ресурс на безпеку та оборону передбачено у розмірі 2 224,8 млрд грн.

Уряд підкреслив, що питання подальшого підвищення розміру грошового забезпечення військових має розглядатися комплексно, з урахуванням реальних фінансових можливостей держави та пріоритетних потреб сектору безпеки й оборони. Насамперед у воєнний час фінансування спрямовується на першочергові завдання, пов’язані з відсіччю збройної агресії російської федерації.

Підвищення зарплат військовим: де взяти гроші

Економіст Олег Пендзин зазначив, що питання фінансування безпеки та оборони України на наступний рік є вкрай важливим. Економіст навів слова президента, за якими у 2026 році на війну необхідно 120 млрд доларів. З них 60 млрд доларів передбачено в державному бюджеті, а решту 60 млрд уряд розраховує отримати від міжнародних партнерів.

Водночас, чи надійдуть ці кошти від партнерів, наразі невідомо. Відповідно, чи буде підвищення зарплат військовим, залежить від того, чи знайде влада джерела фінансування.

– Зарплати військовослужбовців фінансуються з коштів, передбачених на безпеку та оборону, а не з соціальних виплат, – пояснив експерт.

Він підкреслив, що питання підвищення грошового забезпечення військових дійсно хвилює уряд, і неодноразово президент та дипломатичний корпус зверталися до партнерів у ЄС з проханням взяти на себе частину витрат на зарплати. Адже військові є щитом і бар’єром, який захищає Європу від російської агресії.

Чи можливе підвищення зарплат військовим

– Наразі є багато обговорень, але що буде реалізовано на практиці, стане відомо після ухвалення бюджету на 2026 рік. На мою думку, у 2025 році суттєвого підвищення зарплат військовим очікувати не варто. Проблема підвищення оплати праці полягає не лише у бажанні української влади знайти кошти, а передусім у відсутності чітких джерел фінансування, – пояснив економіст.

За словами економіста, ці кошти мають надійти від міжнародних партнерів, оскільки видатків держбюджету недостатньо для значного підвищення зарплат.

Економіст наголосив, що на 2026 рік передбачено бюджет на безпеку і оборону обсягом 2,8 трлн гривень, що фактично відповідає видаткам 2025 року (2,2 трлн плюс 700 млрд грн). Тобто, у 2026 році кошти на виплату зарплат військовим будуть, але для підвищення ресурсів не вистачить.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.