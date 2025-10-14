Розмір пенсії за віком в Україні визначається індивідуально для кожної людини на момент її призначення. Він залежить від двох основних чинників, а саме від тривалості страхового стажу та рівня офіційної заробітної плати, з якої робилися внески до Пенсійного фонду.

Якою буде пенсія при зарплаті 13 000 гривень, читайте в нашому матеріалі.

Як розрахувати розмір пенсії

Основна формула для обчислення пенсії така:

Зараз дивляться

П = Зп × Кс

де:

П — розмір пенсії;

Зп — заробітна плата для розрахунку пенсії;

Кс — коефіцієнт страхового стажу.

Зарплата 13 000 гривень: якою буде пенсія

Скільки буде пенсії при зарплаті в 13 000 гривень, передовсім залежить від стажу та розміру доходів у конкретний місяць. Зарплата для розрахунку пенсії (Зп) не є просто вашою поточною зарплатою.

Вона обчислюється як добуток середньої зарплати по Україні за три роки перед призначенням пенсії та індивідуального коефіцієнта зарплати:

Зп = СЗ × Кзарп

де:

СЗ — середня зарплата по Україні за три роки перед призначенням пенсії;

Кзарп — індивідуальний коефіцієнт зарплати.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати визначається як співвідношення вашої місячної зарплати до середньої по країні в цьому ж місяці:

Кзарп = Зарплата / Середня_зарплата_по_країні

Наприклад, якщо ваша зарплата становить 13 000 грн, а середня по країні у серпні 2025 року — 19 813,71 грн, то коефіцієнт зарплати буде:

Кзарп = 13 000 / 19 813,71 ≈ 0,66

Тобто ваша зарплата на цей місяць приблизно на 34% нижча за середню по країні. Такий коефіцієнт визначається для кожного місяця роботи, а потім знаходять середнє значення за весь період роботи. У нашому прикладі середній коефіцієнт теж беремо 0,66. Тоді зарплата для розрахунку пенсії:

Зп = 15 057,09 × 0,66 ≈ 9 938 грн

На сайті Пенсійного фонду України зазначено, що для розрахунку пенсії у 2025 році береться до уваги середня заробітна плата по країні, із якої сплачувалися страхові внески протягом трьох попередніх років — 2022, 2023 та 2024. Цей показник становить 15 057,09 грн і є базовим орієнтиром при визначенні розміру пенсійних виплат.

Другим важливим показником є страховий стаж. Для виходу на пенсію у 60 років у 2025 році потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо стаж більший, пенсія буде вищою. Коефіцієнт страхового стажу розраховується за формулою:

Кс = (Кількість_місяців_стажу) / 1 200

Наприклад, якщо ваш стаж 35 років:

Кс = (35 × 12) / 1 200 = 420 / 1 200 = 0,35

Підставляючи всі значення у формулу для пенсії, отримуємо:

П = Зп × Кс = 9 938 × 0,35 ≈ 3 478 грн

Отже, при зарплаті 13 000 грн і стажі 35 років орієнтовна пенсія становитиме приблизно 3 470-3 500 грн на місяць.

Ще один показник, що впливатиме на те, яка буде пенсія при зарплаті 13 000 гривень, це рік виходу на пенсію. Щороку Пенсійний фонд визначає середню зарплату за останні три роки, від якої ведуться всі розрахунки (у 2025 році, як писали вище, – це 15 057,09 грн). Тобто пенсія може змінюватися залежно від того, в якому році ви підете на відпочинок.

Фактична сума пенсії може бути більшою або меншою, оскільки при офіційному розрахунку враховуються всі коефіцієнти зарплати за кожен місяць роботи, зміни середньої зарплати по країні в різні роки, можливі премії, надбавки та індексації. Пенсійний фонд України щомісяця публікує офіційні показники середньої зарплати, тому кожен громадянин може уточнити свій індивідуальний коефіцієнт через електронний кабінет на сайті ПФУ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.