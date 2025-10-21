Уряд затвердив рішення, розроблене Міністерством соціальної політики, яке дозволяє розширити надання додаткових виплат від міжнародних організацій на жителів територій, що тимчасово окуповані, деокуповані або перебувають у зоні активних бойових дій.

Про виплати від міжнародних організацій та грошову допомогу для українців в листопаді, читайте в нашому матеріалі.

Грошова допомога українцям: категорії отримувачів

Фінансова підтримка від міжнародних організацій надається громадянам України, які постраждали від війни. Програму реалізують Міністерство соціальної політики, Міністерство цифрової трансформації та Програма розвитку ООН за підтримки міжнародних донорів.

Отримати допомогу можуть:

внутрішньо переміщені особи,

пенсіонери,

багатодітні родини,

люди з інвалідністю,

мешканці прифронтових або деокупованих територій,

ті, хто втратив житло.

Першочергово виплати надаються малозабезпеченим родинам, самотнім літнім людям, жінкам, які виховують дітей без підтримки, та сім’ям із дітьми з інвалідністю.

Які міжнародні організації надають грошову допомогу українцям з 1 листопада

У листопаді 2025 року програми грошової допомоги українцям продовжують реалізовувати:

ЮНІСЕФ,

УВКБ ООН,

Всесвітня продовольча програма ООН,

Міжнародний комітет Червоного Хреста,

Товариство Червоного Хреста України,

Red Rose CDS Limited,

благодійна організація Людина в біді,

Норвезька рада у справах біженців (NRC),

ACTED,

Handicap International,

Карітас Україна.

Допомога від міжнародних організацій: як отримати

Виплати надаються вразливим категоріям населення, переважно на три місяці, іноді з можливістю продовження до шести. Гроші перераховуються на банківські рахунки або видаються через відділення Укрпошти.

Щоб зареєструватися для отримання допомоги, потрібно уважно стежити за оголошеннями, які більшість благодійних організацій публікують на своїх сторінках у Facebook. Зверніть увагу: деякі з них надають посилання на онлайн-форми для реєстрації, а інші приймають заявки лише офлайн.

Важливо пам’ятати, що жодна офіційна організація ніколи не запитує паролі від банківських карток чи спеціальні коди. Не передавайте таку інформацію невідомим особам, адже у соцмережах часто діють шахраї.

Перед поданням заявки обов’язково перевіряйте дані на офіційних сайтах благодійних організацій або міжнародних фондів, щоб уникнути обману.

Значна кількість міжнародних організацій, що надають допомогу українцям, співпрацюють із міськими адміністраціями та селищними радами. Саме ці органи місцевої влади передають благодійникам списки людей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Це робиться для того, щоб допомога потрапляла саме до тих, хто її справді потребує, а не до осіб із достатнім матеріальним становищем.

Норвезька рада у справах біженців (NRC)

Норвезька рада у справах біженців (NRC) допомагає внутрішньо переміщеним особам та людям із прифронтових територій. Сума виплат становить 2 200 грн на кожного члена родини протягом трьох місяців. Прийом заявок тимчасово зупинено.

Гаряча лінія: 0 800 302 007.

З 1 жовтня 2025 року запроваджено додаткову допомогу на оплату електроенергії для отримувачів пільг і житлових субсидій.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №990 від 13 серпня 2025 року, така підтримка передбачена для домогосподарств, що проживають у районах, де тривають або можуть відновитися бойові дії.

Надання допомоги здійснюється автоматично органами Пенсійного фонду України — без потреби подавати окрему заяву. Розмір підтримки визначається на основі вартості постачання електроенергії.

ЮНІСЕФ

ЮНІСЕФ завершив етап реєстрації в межах програми Спільно, але продовжує виплати тим, хто вже у списках партнерів. Гаряча лінія: 0 800 600 017.

ACTED

ACTED надає допомогу людям з інвалідністю у Херсонській, Харківській та Миколаївській областях. Умовою є наявність рахунку в Ощадбанку. Гаряча лінія: 0 800 336 936.

Handicap International

Handicap International підтримує внутрішньо переміщених осіб, людей старше 65 років із доходом менше 3 000 грн, осіб із інвалідністю, багатодітні родини, самотніх пенсіонерів, вагітних жінок і матерів-годувальниць. Виплата становить 2 200 грн на людину щомісяця протягом трьох місяців.

ООН

З метою підтримати вразливих українців під час холодного сезону, УВКБ ООН спільно з Урядом України започаткувало програму одноразової грошової допомоги у розмірі 19 400 гривень на домогосподарство.

Ця допомога призначена для сімей, які мешкають у прифронтових регіонах, щоб вони могли придбати тверде паливо для опалення в зимовий період 2025–2026 років. Деталі у Постанові №985.

Отримати таку підтримку можуть лише ті, хто на момент подання заяви фактично проживає у житлових будинках або приміщеннях із твердопаливним опаленням на території таких областей:

Сумська

Харківська

Херсонська

Луганська

Донецька

Дніпропетровська

Запорізька

Миколаївська

Чернігівська

Червоний Хрест

Червоний Хрест підтримує:

малозабезпечені сім’ї,

внутрішньо переміщених осіб,

самотніх матерів,

людей із дитячою інвалідністю,

пенсіонерів без доходу,

родини, які доглядають за хворими дітьми.

Розмір допомоги — 2 500 грн на місяць із можливістю продовження.

Гарячі лінії:

Товариство Червоного Хреста України — 0 800 332 656,

Міжнародний комітет Червоного Хреста — 0 800 300 155.

Карітас

Карітас Україна реалізує низку місцевих проєктів допомоги внутрішньо переміщеним особам, постраждалим від домашнього насильства та новоприбулим переселенцям. У місті Житомир діє окрема програма підтримки з працевлаштування, професійної освіти та розвитку малого бізнесу.

