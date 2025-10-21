У листопаді валютний ринок перебуватиме під впливом кількох взаємопов’язаних чинників, які формуватимуть загальну картину курсових змін.

Про ці зміни та яким буде курс долара у листопаді, Фактам ICTV розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

Що буде з курсом долара у листопаді

Які чинники впливатимуть на курс долара у листопаді:

Зараз дивляться

Насамперед це розвиток основних галузей економіки, можливості експорту в умовах Нової поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ/DCFTA) між Україною та Європейським Союзом, яку затвердили 9 жовтня 2025 року (на заміну тимчасового режиму “торговельного безвізу”) та відповідно рівень міжнародних валютних резервів, інфляція та рівень споживчих цін (у вересні ціни зросли в середньому на 0,3%, очікується, схожа тенденція очікується за підсумками жовтня).

Впливатимуть на курс долара у листопаді і “воєнні” чинники (наслідки ворожих обстрілів, ситуація на полі бою тощо). Вони можуть неабияк тиснути на ринок та до міри “провокувати” зростання попиту на валюту.

– Але, на мій погляд, найважливішим фактором залишається стратегія Національного банку. Передбачається, що НБУ продовжить режим “керованої гнучкості”, ефективно регулюючи співвідношення попиту і пропозиції через валютні інтервенції. Очікуваний обсяг інтервенцій протягом листопада скоріше за все не перевищить 4-4,5 млрд доларів (орієнтовно $800-850 млн на тиждень, тобто він буде на прийнятному рівні), – наголосив експерт.

Цілком можливо, що у листопаді на міжбанківському ринку НБУ може дозволити деяку свободу формування курсів на основі ринкового співвідношення попиту і пропозиції.

При цьому ринок залишатиметься захищеним, тож у разі надмірного попиту, що перевищуватиме 15-17% від пропозиції, Нацбанк оперативно втручатиметься, збільшуючи обсяги інтервенцій. Тобто “свобода” курсоутворення можлива, однак без рвучких і стрімких змін.

На готівковому ринку ключовим фактором будуть настрої громадян. Чим ближче кінець року, тим більше готівки може з’явитися в обігу. Вочевидь хтось купуватиме валюту, хтось вкладатиме в гривневі депозити чи ОВДП, хтось зберігатиме під “подушкою”.

Проте, найбільш ефективним способом захисту заощаджень зараз є розміщення коштів на гривневих депозитах з відносно коротким терміном, що допомагає зберегти їх від інфляційного знецінення (нагадаю, що найвищі ставки за гривневими вкладами спостерігаються на депозити терміном 6-9 міс. та 1 рік, сягаючи 17% річних).

Експерт зауважив, що збільшення попиту на готівковому ринку, як правило, супроводжується розширенням різниці між курсом купівлі та продажу. Наприклад, наприкінці жовтня спред у деякі дні складав 0,7-1 грн.

Ширший спред відображає перестороги обмінних пунктів та бажання отримати прибуток в умовах підвищеного попиту. Втім, дефіциту готівкової валюти в Україні не передбачається, тому будь-який ажіотаж може бути більше “емоційним”, а відтак і короткочасним.

Прогноз курсу долара у листопаді 2025 року

За словами експерта, курс долара у листопаді 2025 року потенційно може зрости, а коридор змін може бути в межах 42-43 грн / $.

– Гадаю, що все залежатиме від тактичних кроків НБУ, однак можна з певною долею упевненості розраховувати на те, що курси “не стрибатимуть” раптово і зненацька, а всі зміни будуть досить повільними з незначними періодами відносного курсового спокою-стабільності, – наголосив банкір.

Що буде з курсом євро у листопаді

– Водночас ми очікуємо, що курс євро коливатиметься в межах 49–51 грн. У такому випадку, скоріше за все, підвищення курсів буде повільним, навіть “млявим”, без різких стрибків, – розповів експерт.

Курс євро формуватиметься на основі світових торгів пари долар / євро та співвідношення гривня / долар. Якщо співвідношення долара до євро залишиться в межах 1,15–1,20, а курс долара в Україні зросте, приміром, до 43 грн, то верхня межа курсу євро в Україні може сягнути близько 51 грн.

Отже, у листопаді настає кульмінація року – осінньо-зимовий період часткової невизначеності, що можна буде пов’язати з наслідками обстрілів енергетичної інфраструктури та психологічною напругою в суспільстві.

Разом з тим міжнародна фінансова допомога може стати добрим “знеболювальним”, що збалансує бюджет на наступний рік, тобто Україна може позбутися ризиків появи “виразок” економічних криз.

– І, повторюся, Нацбанк, як основний гравець на валютному ринку, ефективно діятиме, контролюючи настрої та запобігаючи негативним явищам, уникаючи / тамуючи кризові ситуації, – підсумував експерт.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.