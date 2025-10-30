Наразі проїзд в автобусах, трамваях і тролейбусах Києва коштує 8 грн за поїздку. Вартість проїзду в метрополітені також становить 8 грн. Проте вже неодноразово порушувалося питання про можливе підвищення цін на міський транспорт, оскільки існуюча вартість квитка для пасажирів не відповідає собівартості поїздки.

Факти ICTV разом з розробником транспортної моделі Києва та титр-експертом з транспортного планування Дмитром Беспаловим розбиралися, чи дійсно існує ймовірність підвищення вартості проїзду в Києві та загалом скільки це може коштувати.

Яка вартість проїзду у Києві та скільки це коштує для міста

Як зазначив транспортний експерт Дмитро Беспалов, насправді є дві основні цифри, на які варто звертати увагу. Перша – це вартість проїзду для пасажирів, зокрема в метрополітені та у комунальному підприємстві Київпастранс. Наразі у Києві вартість проїзду коштує 8 грн, проте існують пільгові категорії пасажирів, які взагалі не сплачують за проїзд.

Друга важлива цифра – це собівартість перевезення одного пасажира. Кожне підприємство, яке займається перевезеннями, може розрахувати її, враховуючи загальний пасажиропотік та витрати на забезпечення руху транспорту. Як зазначав експерт, ще до війни Київський метрополітен оцінював собівартість перевезення одного пасажира трохи більше 24 грн, а у Київпастранс – трохи більше 21 грн.

За словами експерта в мережі є інформація, що у 2024 році Київський метрополітен перерахував собівартість перевезення одного пасажира, і вона вже становила понад 40 грн.

– Це можливо через зміни. Адже змінився пасажиропотік, збільшилися витрати на електроенергію та оплату праці фахівців, які ремонтують і обслуговують рухомий склад, – пояснив Дмитро Беспалов.

Він пояснив, що кожна громада визначає, яку частину собівартості сплачує пасажир, а яку компенсують інші платники податків. Наразі киянин сплачує за поїздку в метрополітені 8 грн, решту 36 грн покривають платники податків міста. Це означає, що міський бюджет щороку виділяє кілька мільярдів гривень на підтримку перевізників Київпастранс та Метрополітен.

В інших містах ситуація відрізняється. Наприклад, у Львові при оплаті Леокарт проїзд коштує 17 грн, звичайною картою Visa – трохи дорожче, а готівкою – 25 грн.

У Харкові та Кривому Розі комунальний транспорт для мешканців взагалі безкоштовний, тобто повну собівартість покриває громада. Експерт підкреслює, що тариф – це політичне рішення, отже кожне місто самостійно визначає, скільки платить пасажир, а скільки – громада.

Чи піднімуть вартість проїду у Києві: думка експерта

Щодо можливого підвищення вартості проїзду в Києві, то це перш за все політичне рішення.

– Місто навряд чи піде на такий непопулярний крок, адже це вплине на рейтинг мера. Якщо бюджет дозволяє виділяти дотації перевізникам, то тарифи можна залишити на поточному рівні. Крім того, бюджет Києва профіцитний, тому я вважаю, що найближчим часом, зокрема до кінця війни, подорожчання вартості проїзду у Києві навряд варто очікувати, – наголосив експерт.

За словами експерта, проблема не лише в грошах, адже важливо вкладати кошти у розвиток системи громадського транспорту. Поточна модель компенсацій не сприяє розвитку транспорту у столиці – він залишається на колишньому рівні або деградує через зношення рухомого складу.

– У Львові, навпаки, транспорт постійно оновлюється, адже на вулицях з’являються нові трамваї та автобуси, система змінюється та тестується, – підсумував експерт.

Експерт зазначив, що було б оптимально, якби всі пасажири сплачували собівартість поїздки, адже це дозволяло б міському транспорту розвиватися та покращуватися, ставати ефективнішим і комфортнішим для всіх.

Чи подорожчає проїзд у Києві: що кажуть у КМДА

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко прокоментував чутки про можливе підвищення вартості проїзду. Кличко про подорожчання вартості проїзду у Києві у своєму ТГ-каналі розповів, що хоча громадський транспорт у Києві дотаційний, місто шукає способи не підвищувати тарифи, на відміну від багатьох інших великих міст України.

Різниця між нинішнім тарифом і економічно обґрунтованим становить близько 11 млрд гривень на рік, і ці кошти мають виділятися з бюджету Києва. Через забрану центральною владою частину бюджету (8 млрд на Укрзалізницю) грошей на дотації не вистачає.

Департамент фінансів проаналізував ситуацію і запропонував розглянути питання коригування тарифів, враховуючи, що перевезення пільговиків безкоштовне і додатково “тягне” ще близько 1 млрд з міського бюджету, яку держава не компенсує.

Мер підкреслив, що зараз роблять усе можливе, щоб підтримати киян у складних соціальних умовах, і до кінця війни підвищення цін на проїзд не планується.

