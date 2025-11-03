У 2025 році уряд планує запровадити програму Зимова підтримка, знайому українцям з минулої зими. Уряд планує виплатити по 1 000 гривень кожному громадянину, а батьки матимуть можливість оформити допомогу й для дітей. Більше деталей про програму Зимової підтримки 2025 обіцяють оприлюднити до середини листопада, хоча вже відомі деякі ключові моменти.

Що відомо про разову допомогу від держави у межах Зимової підтримки, читайте в нашому матеріалі.

1 000 гривень у грудні: хто отримає

Про виплати повідомили президент Володимир Зеленський та міністр соціальної політики Денис Улютін під час ефіру Єдині новини. Президент доручив уряду підготувати програму допомоги, яка запрацює у грудні.

За його словами, виплата 1 000 гривень буде організована за тією ж схемою, що й минулого року. Кошти можна буде витратити на найнеобхідніше, зокрема на комунальні послуги, продукти, ліки, транспорт та інші базові потреби. Гроші за програмою Зимова підтримка 2025 надаватимуться всім громадянам, які звернуться по неї у грудні.

Хто отримає 6 500 зимової підтримки

Окремі категорії громадян отримають одноразову виплату 6 500 від держави. Як розповів міністр соціальної політики Денис Улютін в ефірі телемарафону Єдині новини, таку допомогу зможуть отримати не всі.

Хто отримає 6 500 гривень у грудні:

сім’ї з дітьми, що перебувають під опікою чи піклуванням, зокрема діти з інвалідністю, вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;



діти з малозабезпечених родин;



особи з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;



одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.



Улютін зазначив, що кошти можна буде витратити на харчові продукти, ліки, теплий одяг та комунальні послуги.

