Життя з немовлям буває непростим, і родина потребує підтримки. Держава надає допомогу, щоб полегшити фінансове навантаження. Вона стосується не лише матері, а й батька чи опікунів, які доглядають за дитиною. Такі виплати допомагають зосередитися на найважливішому. А саме на здоров’ї та розвитку малюка.

Якими будуть виплати при народженні дитини у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Чи зміниться розмір виплат при народженні дитини у 2026 році

Верховна Рада України ухвалила закон №13532, спрямований на посилення державної підтримки сімей і створення умов, що дозволяють поєднувати батьківство з професійним життям. Документ передбачає низку фінансових та соціальних ініціатив, які мають полегшити догляд за дітьми й підтримати молоді родини.

Згідно з текстом законопроєкту, оприлюдненим на сайті Верховної Ради, жінки, які не мають страхування, зможуть отримати грошову допомогу під час вагітності.

Крім того, при народженні дитини родина отримає одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень, а також щомісячну допомогу по 7 тисяч гривень для догляду за немовлям до досягнення ним одного року.

Нові соціальні програми

Закон також передбачає запровадження кількох державних ініціатив, серед яких:

єЯсла — програма для батьків, які після народження дитини повертаються до роботи;

єСадок — підтримка родин із дітьми від трьох до шести років;

збереження програми Пакунок малюка;

новий Пакунок школяра — допомога для дітей, які йдуть до першого класу;

посилена підтримка сімей, що виховують дітей з інвалідністю.

Як наголосили у Верховній Раді, основна мета ініціативи — створити сучасну систему підтримки сімей, яка стимулюватиме народжуваність і допоможе поєднувати виховання дітей із професійною діяльністю. Закон має забезпечити комплексну підтримку батьків на всіх етапах — під час вагітності, після пологів та в перші роки життя дитини.

