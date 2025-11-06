Державна служба статистики України оприлюднила індекс споживчих цін (ІСЦ) за вересень 2025 року. Саме цей показник використовується для розрахунку коефіцієнта індексації, який застосовується при нарахуванні зарплат у листопаді.

Які суми індексації зарплати у листопаді 2025, читайте в нашому матеріалі.

Чи буде індексація зарплати у листопаді 2025 року

Згідно з чинним законодавством (ч. 1 ст. 4 Закону №1282 та п. 1-1 Порядку №1078), індексація заробітної плати проводиться тоді, коли зростання ІСЦ перевищує 103%. Розрахунок коефіцієнта індексації здійснюється наростаючим підсумком.

На початку 2025 року, відповідно до статті 34 Закону Про Державний бюджет на 2025 рік, усі накопичені суми індексації були анульовані. Тому базовим місяцем для нових розрахунків став січень 2025 року — його показник ІСЦ прийнято за 1 (100%). Виплати індексації, нараховані до кінця 2024 року, у січні не здійснювалися. Це підтвердило й Міністерство соціальної політики.

Яка сума індексації в листопаді 2025 року

Від лютого 2025 року ІСЦ знову почали підраховувати наростаючим підсумком. Лише в липні показник перевищив поріг у 103%, що й дало підставу вперше за рік проводити індексацію заробітної плати.

Для працівників, у яких базовим місяцем залишається січень 2025 року, коефіцієнт індексації зарплат у листопаді становить 4,4%, а сума індексації — 133,23 грн за повний місяць. Якщо ж підвищення окладу відбулося у лютому, розмір індексації складе 3,5%, або 105,98 грн.

Такі самі розміри індексації зберігалися протягом кількох попередніх місяців — із липня по жовтень 2025 року.

У разі підвищення посадових окладів із березня 2025 року та пізніше, право на індексацію зарплат у листопаді 2025 року не виникає, оскільки наростаючий показник індексу споживчих цін ще не перевищив визначений законом поріг у 103%.

