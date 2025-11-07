Станом на 1 листопада 2025 року міжнародні резерви України становили $49,52 млрд – це рекордне значення за весь період незалежності країни та на 6,4% перевищує показник, ніж на початок жовтня.

Про це повідомив Національний банк України у п’ятницю.

Міжнародні резерви України у жовтні

– Зростання міжнародних резервів у жовтні зумовлено значними надходженнями від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти та боргові виплати держави в іноземній валюті, – зазначив НБУ.

За опублікованими даними, на 1 листопада 2025 року частка доларових активів у міжнародних резервах України склала 68,3%, порівняно з 64,2% у вересні та 88,9% на ту саму дату 2024 року.

Водночас у жовтні частка євро у міжнародних резервах знизилася до 23,7% порівняно з 27,5% у вересні та 2,4% на відповідну дату минулого року.

Частка золота на 1 листопада 2025 року становила 7,1% проти 7,2% місяцем раніше та 6,7% на ту саму дату 2024 року.

