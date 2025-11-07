Міжнародні резерви України зросли до історичного максимуму $49,5 млрд – НБУ
Станом на 1 листопада 2025 року міжнародні резерви України становили $49,52 млрд – це рекордне значення за весь період незалежності країни та на 6,4% перевищує показник, ніж на початок жовтня.
Про це повідомив Національний банк України у п’ятницю.
Міжнародні резерви України у жовтні
– Зростання міжнародних резервів у жовтні зумовлено значними надходженнями від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти та боргові виплати держави в іноземній валюті, – зазначив НБУ.
За опублікованими даними, на 1 листопада 2025 року частка доларових активів у міжнародних резервах України склала 68,3%, порівняно з 64,2% у вересні та 88,9% на ту саму дату 2024 року.
Водночас у жовтні частка євро у міжнародних резервах знизилася до 23,7% порівняно з 27,5% у вересні та 2,4% на відповідну дату минулого року.
Частка золота на 1 листопада 2025 року становила 7,1% проти 7,2% місяцем раніше та 6,7% на ту саму дату 2024 року.