Від обізнаності у власних правах і обов’язках під час керування транспортом, залежить і безпека на дорозі, і можливість уникнути штрафів чи конфліктів із законом. Українське законодавство встановлює чіткі правила, яких має дотримуватися кожен водій, проте у періоди змін чи воєнного стану діють певні винятки, через що багато хто плутається в нюансах.

Протягом скількох днів можна замінити водійське посвідчення без штрафів, читайте в нашому матеріалі.

Скільки є днів щоб замінити водійське посвідчення видане на 2 роки без штрафів

За правилами, керувати автомобілем можуть лише ті громадяни, які мають чинне національне посвідчення водія України відповідної категорії. Якщо ж право на керування обмежене судом або іншими органами (наприклад, через адміністративні порушення чи позбавлення прав), така особа не має права сідати за кермо.

Це визначено Положенням про порядок видачі посвідчень водія, ухваленим ще у 1993 році Кабінетом Міністрів. Цей документ встановлює, що звичайне посвідчення водія видається строком на 30 років, а тимчасове — лише на 2 роки. Тимчасові права зазвичай отримують новачки після складання іспитів. Вони мають певні обмеження, серед яких:

заборона перевищувати швидкість понад 70 км/год;

обов’язок уникати серйозних порушень правил дорожнього руху;

неможливість працювати водієм професійно.



Після закінчення двох років водій може замінити тимчасове посвідчення на постійне. Для цього потрібно, щоб протягом цього періоду не було більше двох адміністративних порушень і щоб особа не мала судимості за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило тяжкі наслідки). На це є 10 днів.

Коли термін дії посвідчення спливає, документ автоматично стає недійсним. Якщо ж водій продовжує ним користуватися, це розцінюється як керування без права на водіння.

Який штраф за несвоєчасну заміну водійського посвідчення

До запровадження воєнного стану, розмір штрафу за несвоєчасну заміну тимчасового водійського посвідчення становив 3 400 гривень.

Після початку повномасштабного вторгнення росії, уряд ухвалив постанову Кабміну №184 від 3 березня 2022 року, яка тимчасово пом’якшує ці вимоги. Відповідно до неї, якщо строк дії посвідчення закінчився під час воєнного стану, водій може продовжувати користуватися ним до його завершення. Це виняткове правило, запроваджене для того, щоб громадяни, які не мають змоги оновити документи через бойові дії чи переміщення, могли легально користуватись транспортом.

Отже, під час воєнного стану штраф за несвоєчасну заміну тимчасового водійського посвідчення не застосовується. Проте важливо пам’ятати: це тимчасова норма. Після того, як воєнний стан буде скасовано, водії, які не встигнуть обміняти свої документи, ризикують знову потрапити під дію штрафів.

Що радять у МВС

Міністерство внутрішніх справ закликає не чекати офіційного завершення воєнного стану, а за можливості завчасно оновити документи. Зробити це зараз значно простіше, адже процедура спрощена. Обмін можна оформити:

через електронний кабінет водія на сайті ГСЦ МВС;

у мобільному додатку Дія;

безпосередньо у сервісному центрі МВС за попереднім записом.

