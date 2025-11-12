Виплати за програмою Національний кешбек нараховуються до кінця наступного місяця за попередній період.

Тобто, за серпень виплати мали бути здійснені до кінця вересня, проте українці досі не отримали коштів ні за серпень, ні за вересень.

Коли буде виплата кешбеку за вересень, читайте в нашому матеріалі.

Коли виплатять кешбек за вересень та серпень: чому немає грошей

11 листопада у Мінекономіки повідомили, що розпочалася виплата за серпень 2025 року в межах програми Національний кешбек.

У найближчі дні учасники програми отримають від держави 509 млн грн, і це найбільша щомісячна компенсація за покупки товарів українського виробництва з моменту запуску програми.

Для порівняння, у серпні 2024 року виплати становили 342 млн грн, тож цьогорічна сума майже в півтора рази більша.

Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа, програма Національний кешбек доводить ефективність державних економічних інструментів навіть у складні воєнні часи. Кожна гривня, повернена споживачу, стимулює попит на українські товари, підтримує робочі місця та забезпечує стабільність внутрішнього ринку.

Ця ініціатива є прикладом того, як взаємодія держави, бізнесу та громадян приносить реальний економічний ефект.

За серпень українці придбали українські товари на майже 5,1 млрд грн, а понад 3,6 млн покупців підтримали вітчизняних виробників, зробивши свій внесок у розвиток економіки.

Сьогодні до програми Національний кешбек долучилися понад 1 860 компаній з різних галузей — від харчової та легкої промисловості до фармацевтики та книжкового ринку. Кожен новий учасник отримує додаткові можливості для розвитку та підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому ринку.

З початку 2025 року покупцям вже виплачено близько 4 млрд грн кешбеку.

Кешбек за вересень: коли буде виплата

Державна ініціатива Національний кешбек продовжує працювати, адже її не припиняли, а нещодавня пауза у виплатах була пов’язана з технічними процедурами узгодження, повідомив очільник Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев у коментарі для інформаційного агенства Інтерфакс.

За його словами, виплата коштів за серпень буде проведена найближчим часом, адже нині тривають завершальні технічні кроки перед запуском процесу.

Міністр уточнив, що затримка виникла через несподівано велику кількість учасників програми, яка суттєво перевищила попередні прогнози.

Він наголосив, що серпнева виплата стане найбільшою з моменту запуску Національного кешбеку. Після цього держава розпочне виплати національного кешбеку за вересень.

Соболев також нагадав, що Національний кешбек є ефективним інструментом підтримки українських виробників, який демонструє позитивні результати та високий рівень зацікавленості бізнесу.

Посадовець подякував українцям, які користуються цією державною ініціативою, адже кожна покупка українського товару сприяє зміцненню національної економіки.

Як працює програма

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тис. зареєстрованих товарів українського виробництва. Щоб отримати повернення, покупки слід здійснювати в торгових точках, які беруть участь у програмі.

Перевірити товар можна за допомогою сканера штрихкодів у застосунку Дія або на сайті Зроблено в Україні.

