Президент Володимир Зеленський підписав закон №13532, який передбачає виплату 50 тис. грн при народженні дитини та запровадження нових видів державної допомоги сім’ям із дітьми.

Картка закону оприлюднена на сайті Верховної Ради.

Документ визначає низку соціальних виплат, серед яких – допомога у період вагітності та пологів, виплати при народженні дитини у форматі пакунка малюка, допомога на догляд за дитиною до одного року, а також підтримка одиноких матерів і дітей з інвалідністю.

Закон встановлює, що право на отримання допомоги при народженні дитини має один із батьків або опікун, якщо дитина постійно проживає з ним і подано заяву на призначення виплат.

До звернення необхідно додати копії свідоцтва про народження або рішення про встановлення опіки.

У разі народження двох чи більше дітей допомога призначається окремо на кожну.

Розмір виплати при народженні становить 50 тис. грн за одну дитину.

Інші програми допомоги батькам

Передбачена також допомога жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами за відсутності страхового стажу. Її розмір визначено як 7 тис. грн на місяць.

Виплата Пакунок малюка може надаватися у натуральному вигляді або як грошова компенсація – залежно від вибору батьків.

Отримати пакунок можливо з 36 тижня вагітності, але не пізніше трьох місяців після народження дитини.

Допомога з догляду за дитиною до одного року встановлюється Державним бюджетом України на рівні 7 тис. грн на місяць. Для дітей з інвалідністю ця сума зростає на 50%.

Виплата єЯсла надається тим, хто виходить на повний робочий день після того, як дитині виповнилося один рік.

Сума допомоги може сягати до 8 тис. грн на місяць і виплачується до трирічного віку дитини. Для дітей з інвалідністю розмір збільшується.

Щомісячна виплата єСадок (до 8 тис. грн) призначається дітям від трьох до шести років або до семи років — для дітей з особливими потребами. Обов’язкова умова — працевлаштування матері або законного представника на повний робочий день.

Крім того, законом передбачено, що у 2026 році першокласники отримають Пакунок школяра у розмірі 5 тис. грн для придбання шкільного приладдя, книжок, одягу та взуття.

Нові види грошової підтримки для сімей почнуть діяти з 1 січня 2026 року. Їхній розмір визначатиметься щороку у законі про Державний бюджет.

