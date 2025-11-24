Для більшості споживачів в Україні тарифи на комунальні послуги з 1 грудня 2025 року не зміняться порівняно з листопадом.

Однак частина користувачів зможуть отримати пільговий тариф на електрику при використанні її для опалення.

Також можна зекономити за допомогою двозонного лічильника, який дозволяє менше платити вночі.

Зараз дивляться

Що варто очікувати від ціни на комунальні послуги з 1 грудня 2025 року – читайте на Фактах ICTV.

Ціна на газ для населення з 1 грудня 2025

Найближчим часом в Україні зростання тарифів на газ для населення не очікується.

У жовтні уряд вирішив зафіксувати ціну на газ для населення в Україні, тож до до 31 березня 2026 року вона залишиться без змін:

для населення – 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ);

для бюджетних установ – 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

За словами прем’єрки Юлії Свириденко, фіксована ціна на газ в Україні допоможе зберегти стабільні тарифи для населення протягом усього опалювального сезону.

Так, в Україні тариф на газ для клієнтів Нафтогазу становить 7,96 грн за кубометр (із ПДВ).

У той же час інші газопостачальні компанії можуть встановлювати вартість кубометра газу для людей на рівні 7,79 – 9,99 грн.

Проте цінники змінюються щомісяця через ринкові тенденції.

Відповідно місячна ціна на ринку коливається від 8,46 до 20,99 грн за кубометр.

Ціни на газ для населення в рамках річного тарифу встановлені на рівні:

ТОВ ГК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ – 7,96 грн;

ТОВ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП – 7,799 грн;

ТОВ ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ – 7,96 грн;

ТОВ ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД – 7,98 грн;

ТОВ ГАЛНАФТОГАЗ ПП ОККО КОНТРАКТ – 7,99 грн;

ТОВ ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ – 8,20 грн;

ТОВ КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ (YASNO) – 8,46 грн;

ТОВ ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ (YASNO) – 8,46 грн;

ТОВ РИТЕЙЛ СЕРВІС ТМ СвітлоГаз – 9,99 грн.

Електроенергія з 1 грудня: які тарифи та нічна ціна

Тарифи на електроенергію з 1 грудня, як і раніше, є фіксованими, суми в платіжках залежатимуть від кількості спожитих кВт⋅год на місяць.

Зауважимо, що єдиний фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів під час опалювального сезону становить 4,32 грн/кВт∙год.

Тож до кінця опалювального сезону (30 квітня 2026 року), українці, що користуються електроопалювальними установками, при споживанні до 2000 кВт/год електроенергії на місяць зможуть платити за електрику за пільговим тарифом у розмірі 2,64 грн/кВт.

Обсяги понад ліміт матимуть оплачуватися у розмірі 4,32 грн/кВт∙год.

Водночас зміна стандарту напруги з 220 В до 230 В, що відбулася 1 липня 2025 року, не вплинула на розмір тарифів.

Нагадаємо, що окремі категорії українців, зокрема особи з інвалідністю, учасники бойових дій, пенсіонери у сільській місцевості та інші соціально вразливі групи, можуть отримати знижки на електроенергію від 25% до 100%.

Ця підтримка дозволить зменшити навантаження на бюджети домогосподарств у холодний сезон.

Ціни на воду з 1 грудня: які тарифи діятимуть

Очікується, що з 1 грудня тарифи на водопостачання та водовідведення залишаться без підвищення, адже загальнонаціональних змін не планують.

Водночас у різних регіонах місцева влада може коригувати вартість послуг, тому актуальні ціни слід уточнювати у свого постачальника.

Важливо, що в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на розподіл газу, централізоване опалення та гарячу воду – на весь період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

Нагадаємо, в Україні продовжує діяти воєнний стан, який ввели від 24 лютого 2022 року у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.