Українці, які подали заявки 15–16 листопада, вже отримують виплати Зимової підтримки – ту саму тисячу гривень від держави.

Чи можна буде купити продукти на 1 000 від Зеленського, читайте в нашому матеріалі.

Чи можна витратити 1 000 гривень Зеленського на продукти

Ще до подання заяв на отримання 1 000 грн, в уряді зазначали можливість використання коштів на придбання продуктів харчування.

Проте, проведений нами експеримент, деталі якого доступні за посиланням, не підтвердив цієї можливості на практиці, оскільки виявилося неможливим здійснити відповідні транзакції для оплати продуктів.

За інформацією Мінсоцполітики гроші на харчі витратити можна, але не зараз. Наразі триває процес узгодження механізму реалізації програми.

Коли можна буде витратити 1 000 від Зеленського на продукти

У Мінсоцполітики пояснили, що список магазинів, де дозволять купувати продукти за кошти Зимової підтримки, ще формується. Наразі триває робота над тим, щоб узгодити перелік торгових точок та виробників, які зможуть долучитися до програми.

Як витратити 1 000 гривень Зеленського на продукти

На урядовій гарячій лінії уточнили, що розраховуватися в межах програми можна буде відповідно до постанови Кабміну №1443, де визначено MCC-коди.

Як купити продукти на 1 000 від Зеленського, перелік кодів торгових мереж:

MCC 5411 – супермаркети та продуктові магазини;

MCC 5499 – ринки, спеціалізовані магазини та точки продажу напівфабрикатів.

Однак конкретний перелік магазинів поки що не опублікований.

Наразі ж кошти Зимової підтримки вже можна використовувати на низку послуг та товарів. Наприклад, у книжкових магазинах, з якими співпрацює програма. У мережі Yakaboo нам підтвердили, що тисячу гривень можна витратити на книги, позначені спеціальною синьою сніжинкою.

Також гроші можна спрямувати на оплату послуг Укрпошти. Крім того, там можна придбати й харчові продукти українського виробництва, які відповідають вимогам програми.

