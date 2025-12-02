Свята вже зовсім поруч, міста поступово занурюються в передноворічну атмосферу, а дорослі дедалі частіше замислюються, як порадувати своїх дітей справжнім святковим деревцем.

У різних регіонах підготовка до зимових свят відбувається по-різному: десь ялинкові ринки вже працюють із перших днів грудня, а в інших містах лише готуються до відкриття сезонних ярмарків.

За скільки можна придбати новорічну ялинку у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Скільки коштує ялинка у 2025 році у Києві

У столиці готуються до старту традиційних новорічних ярмарків, адже з 3 грудня в Києві офіційно запрацюють спеціальні точки продажу, де жителі зможуть придбати натуральну ялинку чи сосну, а також святкові прикраси. Про це повідомляють у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Ярмарки відкриватимуться поетапно та працюватимуть до 31 грудня.

Перелік локацій уже оприлюднено, а місто підготувало десятки точок, зручних для різних районів.

За даними Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА, цьогоріч у столиці встановили нові цінові орієнтири на святкові хвойні дерева.

Зокрема, вартість сосен розпочинатиметься приблизно від 500 грн за погонний метр, тоді як ціни на ялинки стартують від 750 грн. Готові новорічні композиції з хвої можна буде придбати за ціною від 250 до 650 грн.



Як уточнили в КП Світоч, яке відповідає за організацію сезонних ярмарків у кількох районах Києва, частина ялинок надходитиме з українських лісництв, а саме з Волинської, Полтавської, Закарпатської та Чернігівської областей. Крім того, цьогоріч на продаж завезуть і імпортні дерева з Данії та Польщі.

Загалом столичні ціни на натуральні новорічні дерева варіюватимуться в межах 500-2 500 грн за погонний метр, залежно від породи та походження.

Орієнтовні ціни:

сосна – від 500 грн/м;

польська ялинка – від 750 грн/м;

данська ялинка – від 2 500 грн/м.

Які ціни на ялинки в Україні у 2025 році: вартість у Черкасах

У регіонах продаж новорічних дерев розпочався раніше. Наприклад, у Черкасах ялинкові ринки відкрилися вже 1 грудня. Місто визначило 54 офіційні локації, де дозволено торгівлю хвойними деревами.

Підприємець Руслан Марданян розповів Суспільному, що цьогоріч попит на ялинки стартував раніше, адже багато людей прагнуть підготуватися до Дня святого Миколая, яке за новоюліанським календарем відзначають 6 грудня. Частину дерев везуть не лише з українських лісництв Полтавщини чи Львівщини, а й із Данії.

Підприємець зазначає, що ціни практично не змінилися порівняно з минулим роком:

сосна – від 300 до 2 тис. грн залежно від висоти;

ялина Нордмана (імпорт із Данії) – від 3 тис. грн до 15 тис. грн, зокрема чотириметрові екземпляри;

найближчими днями очікують постачання ялинок у горщиках та блакитних ялинок.

У КП Черкаські ринки уточнюють, що частина підприємців розпочне роботу трохи пізніше, з 3 або навіть із 10 грудня, тому кількість активних точок щодня зростатиме.

Скільки коштує ялинка у лісництвах Харківщини

У Харківській області продаж новорічних дерев у лісництвах стартує найближчим часом. Слобожанський лісовий офіс уже оприлюднив офіційний прайс на 2025 рік на своїй сторінці у Facebook:

Ціни на сосну звичайну:

до 1 м – 135 грн;

1-2 м – 150 грн;

2-3 м – 150-174 грн.

Ціни на сосну кримську:

до 1 м – 168 грн;

1-2 м – 252 грн;

2-3 м – 360 грн;

набір хвойних гілочок (3-7 шт.) – 72 грн.

Для порівняння: торік у харківських лісництвах продаж стартував 10 грудня, а ціна за метр ялинки починалася від 96 грн.

