Наприкінці року традиційно підбивають підсумки, готують звіти та формують плани на майбутній період. Попри дію воєнного стану та відсутність офіційних святкових вихідних, вимоги щодо індексації заробітної плати продовжують діяти.

Яка сума індексації в грудні 2025 року та на що варто звернути увагу, щоб уникнути помилок, читайте в нашому матеріалі.

Які ІСЦ застосовуються для індексації зарплат у грудні

У грудні бухгалтери використовують той самий порядок індексації, що й раніше. Відповідно до постанови №1078 визначають базовий місяць, перевіряють накопичений індекс споживчих цін (ІСЦ) та з’ясовують, чи перевищено інфляційний бар’єр у 103%.

Для розрахунків індексації зарплат за грудень 2025 року беруть індекс споживчих цін за жовтень, який Держстат оприлюднює зі стандартною двомісячною затримкою. Отже, дані використовуються за той місяць, який був опублікований за два місяці до розрахункового.

Офіційний ІСЦ за жовтень 2025 року становить 100,9%. Цей показник не долає межу у 103%, тому сам по собі не створює нового права на перерахунок.

Однак індексація зарплати у грудні 2025 року проводиться, якщо:

базовий місяць у працівника більш давній;

приріст індексу вже перевищував поріг раніше;

у працівника є “фіксована” частина індексації, що залишилась після попередніх підвищень окладів.

Тож для правильного розрахунку потрібно враховувати увесь період, починаючи з індивідуального базового місяця кожного працівника.

Які суми індексації зарплати у грудні 2025 року

У грудні 2025 року частина коефіцієнтів оновилась. Для працівників із базовими місяцями січень-лютий розміри індексації зарплати на грудень 2025 не змінилися, тож діють ті самі коефіцієнти, що й раніше:

4,4% для січня;

3,5% для лютого.

Для працівників із базовим місяцем березень 2025, у грудні відбувається перше перевищення 103% накопиченого приросту ІСЦ для їхньої індексної групи, тому індексація з’являється вперше. Актуальний коефіцієнт – 3,6%.

Отже, у грудні індексацію отримують працівники, чий базовий місяць припадає на січень, лютий або березень 2025 року.

