У листопаді 2025 року інфляція на споживчому ринку в Україні становила 0,4% порівняно з жовтнем. Тож у рамках року (до листопада 2024) зростання цін дорівнювало 9,3%, що відповідає водночас і базовій інфляції. 

Про це йдеться в офіційних даних Держстату.

Інфляція у листопаді 2025 року: що подорожчало найбільше

НАйбільше інфляція в Україні відбилась на цінах на продукти та безалкогольні напої, які за місяць зросли на 0,8%. Лідером на ринку в плані здорожчання стали яйця – вони одразу додали 12,6% до вартості. 

Зараз дивляться

Крім того, збільшились ціни на продукти, серед яких:

  • овочі (4,6%);
  • сало, зернові продукти, риба та рибопродукти (0,8-4,6%);
  • соняшникова олія, макарони, кисломолочні продукти, сири, хліб;
  • яловичина, молоко, масло.

Тим часом подешевшали у листопаді 2025-го:

  • фрукти (3%);
  • свинина, цукор, м’ясо птиці, рис (0,9-3%).

Також змінилися ціни на алкоголь та тютюнові вибори – на 1,2%. Це пов’язано зі здорожчанням тютюну на 1,9%. 

Водночас подешевшали одяг і взуття – у листопаді ціни на них впали в середньому на 2,3%. Так, взуття стало дешевшим на 2,9%, а одяг – на 1,9%. 

Виросли ціни на проїзд в Україні – на 0,5%. 

Йдеться, зокрема, про:

  1. проїзд у залізничному транспорті (на 1,6% дорожче);
  2. проїзд на автодорожньому транспорті (на 0,6% більше);
  3. ціни на паливо та мастила також збільшилися – на 0,5%.

Раніше Факти ICTV повідомляли, чи зміняться тарифи на комунальні послуги в Україні з 1 грудня 2025 року.

Читайте також
Інфляція, ціни та падіння якості товару: з якими проблемами стикається ринок харчових продуктів в Україні
продукти візок супермаркет

Пов'язані теми:

ІнфляціяПродуктиЦіни на продукти
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.