Держстат оприлюднив індекс інфляції за листопад 2025 року: що здорожчало в Україні
- Інфляція в листопаді зросла на 0,4%, річний показник досяг 9,3% через подорожчання продуктів, зокрема яєць та овочів.
- Ціни на одяг, взуття та частину м’ясної групи знизилися, що частково стримало загальний інфляційний тиск.
У листопаді 2025 року інфляція на споживчому ринку в Україні становила 0,4% порівняно з жовтнем. Тож у рамках року (до листопада 2024) зростання цін дорівнювало 9,3%, що відповідає водночас і базовій інфляції.
Про це йдеться в офіційних даних Держстату.
Інфляція у листопаді 2025 року: що подорожчало найбільше
НАйбільше інфляція в Україні відбилась на цінах на продукти та безалкогольні напої, які за місяць зросли на 0,8%. Лідером на ринку в плані здорожчання стали яйця – вони одразу додали 12,6% до вартості.
Крім того, збільшились ціни на продукти, серед яких:
- овочі (4,6%);
- сало, зернові продукти, риба та рибопродукти (0,8-4,6%);
- соняшникова олія, макарони, кисломолочні продукти, сири, хліб;
- яловичина, молоко, масло.
Тим часом подешевшали у листопаді 2025-го:
- фрукти (3%);
- свинина, цукор, м’ясо птиці, рис (0,9-3%).
Також змінилися ціни на алкоголь та тютюнові вибори – на 1,2%. Це пов’язано зі здорожчанням тютюну на 1,9%.
Водночас подешевшали одяг і взуття – у листопаді ціни на них впали в середньому на 2,3%. Так, взуття стало дешевшим на 2,9%, а одяг – на 1,9%.
Виросли ціни на проїзд в Україні – на 0,5%.
Йдеться, зокрема, про:
- проїзд у залізничному транспорті (на 1,6% дорожче);
- проїзд на автодорожньому транспорті (на 0,6% більше);
- ціни на паливо та мастила також збільшилися – на 0,5%.
