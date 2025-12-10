У листопаді 2025 року інфляція на споживчому ринку в Україні становила 0,4% порівняно з жовтнем. Тож у рамках року (до листопада 2024) зростання цін дорівнювало 9,3%, що відповідає водночас і базовій інфляції.

Про це йдеться в офіційних даних Держстату.

Інфляція у листопаді 2025 року: що подорожчало найбільше

НАйбільше інфляція в Україні відбилась на цінах на продукти та безалкогольні напої, які за місяць зросли на 0,8%. Лідером на ринку в плані здорожчання стали яйця – вони одразу додали 12,6% до вартості.

Крім того, збільшились ціни на продукти, серед яких:

овочі (4,6%);

сало, зернові продукти, риба та рибопродукти (0,8-4,6%);

соняшникова олія, макарони, кисломолочні продукти, сири, хліб;

яловичина, молоко, масло.

Тим часом подешевшали у листопаді 2025-го:

фрукти (3%);

свинина, цукор, м’ясо птиці, рис (0,9-3%).

Також змінилися ціни на алкоголь та тютюнові вибори – на 1,2%. Це пов’язано зі здорожчанням тютюну на 1,9%.

Водночас подешевшали одяг і взуття – у листопаді ціни на них впали в середньому на 2,3%. Так, взуття стало дешевшим на 2,9%, а одяг – на 1,9%.

Виросли ціни на проїзд в Україні – на 0,5%.

Йдеться, зокрема, про:

проїзд у залізничному транспорті (на 1,6% дорожче); проїзд на автодорожньому транспорті (на 0,6% більше); ціни на паливо та мастила також збільшилися – на 0,5%.

Раніше Факти ICTV повідомляли, чи зміняться тарифи на комунальні послуги в Україні з 1 грудня 2025 року.

