Українці, які подали заявки, вже отримують виплати Зимової підтримки – ту саму тисячу гривень від держави.

Чи можна буде купити продукти на 1 000 від Зеленського, читайте в нашому матеріалі.

Чи можна витратити 1 000 гривень Зеленського на продукти

Ще до подання заяв на отримання 1 000 грн в уряді зазначали можливість використання коштів на придбання продуктів харчування.

Проте, проведений нами експеримент, деталі якого доступні за посиланням, не підтвердив цієї можливості на практиці, оскільки виявилося неможливим здійснити відповідні транзакції для оплати продуктів.

Коли можна буде витратити 1 000 від Зеленського на продукти

У Мінсоцполітики пояснили, що з 11 грудня українці отримають змогу купувати продукти українського виробництва (крім підакцизних) із використанням коштів державних ініціатив Зимова підтримка та Національний кешбек.

Першими цю опцію запровадили торгові мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та Близенько.

– Відсьогодні у понад 1 160 магазинах по всій Україні покупці зможуть придбати продовольчі товари українського виробництва за кошти програм Національний кешбек та Зимова підтримка. Ми послідовно розширюємо інфраструктуру цих програм, аби якомога більше українців могли скористатися державною допомогою. Це важлива складова як соціальної підтримки людей, так і стимулювання внутрішнього ринку. Ми вдячні ритейлерам, які оперативно налаштували свої системи для приймання оплат картками Національний кешбек, – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Зазначено, що можливість оплати держпрограмами не діятиме для онлайн-замовлень.

Невдовзі до ініціативи приєднаються й інші продуктові мережі — Мінекономіки повідомить про це додатково.

Як витратити 1 000 гривень Зеленського на продукти

На урядовій гарячій лінії уточнили, що розраховуватися в межах програми можна відповідно до постанови Кабміну №1443, де визначено MCC-коди.

Як купити продукти на 1 000 від Зеленського, перелік кодів торгових мереж:

MCC 5411 – супермаркети та продуктові магазини;

MCC 5499 – ринки, спеціалізовані магазини та точки продажу напівфабрикатів.

Наразі кошти Зимової підтримки вже можна використовувати на низку послуг та товарів. Наприклад, у книжкових магазинах, з якими співпрацює програма. У мережі Yakaboo нам підтвердили, що тисячу гривень можна витратити на книги, позначені спеціальною синьою сніжинкою.

Також гроші можна спрямувати на оплату послуг Укрпошти. Крім того, там можна придбати й харчові продукти українського виробництва, які відповідають вимогам програми.

